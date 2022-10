Bolsonaro diz no Twitter que repudia atitudes de Roberto Jefferson

O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, fez postagens em sua rede no Twitter sobre a resistência e reação a tiros do ex-deputado Roberto Jefferson, durante cumprimento de mandado de prisão pela Polícia Federal neste domingo (23) no Rio de Janeiro.

Bolsonaro disse que: "Repudio as falas do Sr. Roberto Jefferson contra a Ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da PF, bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem a atuação do MP."

Além disso, o presidente disse que "determinei a ida do Ministro da Justiça ao Rio de Janeiro para acompanhar o andamento deste lamentável episódio".

A prisão, revogando prisão domiciliar, foi determinada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, após declarações usando palavras de baixo nível e ofensivas à ministra Cármen Lúcia.