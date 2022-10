JC entrevista candidatos a vice na reta final da campanha

Marcando a reta final da campanha ao segundo turno das eleições ao governo do Rio Grande do Sul, a equipe do Jornal do Comércio entrevistou, nesta quinta-feira, os candidatos a vice-governador que integram as duas chapas na disputa pelo Palácio Piratini.

Ambos foram sabatinados na sede do JC, em Porto Alegre. No período da manhã, foi a vez de Cláudia Jardim (PL), vice de Onyx Lorenzoni (PL). À tarde, foi entrevistado o deputado estadual Gabriel Souza (MDB), vice de Eduardo Leite (PSDB).

Ambos falaram sobre que papel terão como vices-governadores, caso eleitos, e a respeito de suas biografias e de como poderão contribuir para qualificar o governo do Rio Grande do Sul.

As candidaturas foram recebidas pelo diretor-presidente do JC, Mércio Tumelero, e pelo diretor de operações Giovanni Tumelero.

As entrevistas com Cláudia Jardim e Gabriel Souza serão veiculadas nas versões impressa e online do JC, bem como nas redes sociais do jornal.