Abstenção cresce nos 10 maiores colégios eleitorais

O aumento gradual das abstenções nas eleições estadual e federal do Rio Grande do Sul, que no primeiro turno de 2022 chegou a 19,79% do eleitorado, reflete a falta de disposição do eleitor em ir às urnas nos maiores colégios eleitorais do Estado.

A taxa de abstenção, que cresceu em cada um dos 10 municípios gaúchos com mais eleitores, foi maior inclusive nessas cidades que no Estado, já que a média chega a 20,63% de seus eleitores aptos, segundo levantamento feito pelo Jornal do Comércio com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Porto Alegre, o maior colégio eleitoral do Rio Grande do Sul, teve uma abstenção de 22,49%, número pouco maior que os 22,28% de eleitores que não compareceram para votar no primeiro turno de 2018. É a segunda maior abstenção nas maiores cidades gaúchas.

Já a maior é de Rio Grande, no Sul do Estado, que chegou a 24,30% do eleitorado no primeiro turno; a menor é de Caxias do Sul que, embora tenha tido uma abstenção de 17,98%, teve um crescimento de quase 30% em relação a 2014, quando os não-votantes eram 14,04%

O maior aumento, porém, foi registrado em Viamão, entre 2018 e 2022, o não-comparecimento saiu de 14,4% do eleitorado para 19,89%, taxa 38,12% maior.