Onyx e Leite fazem críticas veladas no horário eleitoral

Agradecimentos aos eleitores e projeção do que será abordado nos próximos dias foram os enfoques dos programas de Eduardo Leite (PSDB) e Onyx Lorenzoni (PL) veiculados nesta quinta-feira). No primeiro dia do horário eleitoral gratuito no Rio Grande do Sul, os pretendentes ao governo do Estado não pouparam reconhecimento a quem os escolheu para seguir na disputa ao Palácio Piratini.

Nos 20 minutos que se seguiram ao horário para presidente da República, com 10 minutos para cada sigla, ambos tiveram, em comum, o fato de não citarem propostas específicas. As cores da bandeira do Rio Grande do Sul, depoimentos de eleitores e imagens de Porto Alegre e do Interior foram comuns nos dois programas.

Candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Estado, Onyx foi o primeiro a aparecer, citando o número de votos conquistados no primeiro turno e garantindo que "com fé em Deus, humildade e trabalho, o Rio Grande vai endireitar". Disse que vai continuar ouvindo as pessoas, e que o Estado terá um governador que não colocará questões pessoais acima do interesse de todos. Onyx não poupou imagens em que aparece junto a Bolsonaro e ao vice-presidente e senador eleito pelo RS, Hamilton Mourão (REP).

No horário do rádio, disse ainda que "a gauchada não fica em cima do muro, tem lado. E o meu lado é o do presidente Bolsonaro", em uma clara alusão à neutralidade adotada por Leite em relação à disputa pela presidência da República. "Deus, família, pátria e liberdade" foram ditos com ênfase pelo candidato, que citou o Banrisul, o IPE saúde e cuidados com primeira infância como exemplo de temas dos próximos programas.

Na sequência, Leite também alfinetou o oponente. Depois de agradecer ao eleitorado por ter chegado ao segundo turno, lembrou que a história do RS foi forjada na luta, não no adesismo. "Aqui não é mera extensão de Brasília, nem quintal do governo federal", disse, fazendo menção indireta à ligação de Onyx com o presidente. Leite disse que sua atuação como governador terá como foco a união das famílias, uma vez que o Rio Grande é um Estado de "amor e paz" e que "não se rende ao autoritário". O programa do tucano deu destaque à palavra democracia, que tomou quase metade da tela.

Os programas de Onyx, que venceu o primeiro turno com 37,50% dos votos, e de Leite, que chegou ao segundo turno com 26,81% dos votos, serão alternados, ou seja, a partir desta sexta, Leite inicia o espaço. O horário eleitoral gratuito para governador é veiculado das 7h10min às 7h20min e das 12h10min às 12h20min no rádio; e, na TV, das 13h10min às 13h20min e das 20h40min às 20h50min.