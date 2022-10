Primeiro debate do 2º turno tem embate duro entre Onyx e Leite

O primeiro debate do segundo turno entre os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni (PL) e Eduardo Leite (PSDB), transmitido na noite desta segunda-feira (10) pela TV Bandeirantes, foi marcado por tensão e ataques mútuos entre os dois oponentes, em tantos momentos que sobrou pouco tempo para a apresentação de propostas.

O programa, apresentado pelo jornalista Osíris Marins, teve quatro blocos: o primeiro e terceiro voltados a perguntas mútuas com tema livre, o segundo, com perguntas formuladas por jornalistas do grupo e o quarto para considerações finais.

O tema das privatizações deu início ao debate e foi retomado por diversas vezes ao longo dele. Leite afirmou que Onyx disse, em situações anteriores, que “venderia tudo”, mas posteriormente negou a privatização do Banrisul, e questionou sua proposta de utilizar os R$ 46 bilhões de reservas do banco para a concessão de crédito, advertindo o oponente de que o dinheiro, aplicado em títulos, pertence aos depositantes e é utilizado para dar liquidez no caso de retiradas, e que seria irresponsabilidade utilizar esse valor para outros fins. “O senhor vai quebrar o Banrisul se fizer isso”, advertiu. Onyx respondeu que o tucano “só fala de números e não de vidas”, chamando o tucano de “arrogante e prepotente” e de “ter um coração de pedra”, uma das várias vezes em que o candidato do PL repetiu a afirmação. Onyx também afirmou que suspenderá o processo de privatização da Corsan.

Não foi apenas Onyx que repetiu insultos contra Leite. Em vários momentos, Leite chamou o adversário de “pipoqueiro”, dizendo que Onyx “pipocou” em vários ministérios no governo Bolsonaro, onde, segundo ele, não teria mostrado competência ou capacidade de articulação política. Por sua vez, era acusado por Onyx de não ter palavra ao renunciar para concorrer à presidência da República.

Foi somente em alguns momentos do segundo bloco, com perguntas feitas por jornalistas do grupo Band, que ambos os candidatos se concentraram em falar especificamente de propostas, deixando brevemente de lado os ataques mútuos. Isso aconteceu nos temas de logística, em que Leite justificou os investimentos estaduais em rodovias federais, “para destravar gargalos e impulsionar a economia do Estado”, e Onyx prometeu acabar com a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) e a criação de um plano logístico que englobará investimentos em ferrovias e hidrovias com a utilização das lagoas Mirim e dos Patos.

Em pergunta focada no tema da saúde mental, Onyx afirmou que trabalhará “fortemente” com a prevenção ao suicídio e a ampliação dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps). Já Leite pontuou ações de seu governo, com investimento nos Caps e a contratação de psicólogos e assistentes sociais para monitorar indicativos de depressão nos alunos.

Sobre agronegócio, com questão focada na estiagem, Leite prometeu desburocratizar o processo de licenciamento para a construção de açudes e concessão de subvenções para produtores protegerem suas lavouras. Onyx disse que fortalecerá a Emater e levará internet ao campo para permitir que filhos de produtores rurais permaneçam nas propriedades. E disse que “o dinheiro que está parado no Banrisul por incompetência” poderia financiar o agronegócio.

A exceção foi no tema da segurança pública, cuja pergunta era como os candidatos pretendiam impedir o uso de celular em presídios, além de isolar chefes de facções. Onyx falou sobre a valorização de soldados da Brigada e de previdência social para a área. Já Leite falou da queda dos índices de criminalidade e respondeu a acusações de onyx sobre desrespeito à previdência de militares acordada pelo governo federal.

O clima novamente esquentou no terceiro bloco, novo momento de perguntas de tema livre em que, ao ser perguntado por Leite sobre como vai fazer clínicas de especialidades - um dos pontos de seu plano -, e com que dinheiro, Onyx ignorou a pergunta e chamou o ex-governador de “moleque”. “Pipoqueiro é tão digno quanto tu”, repetindo que Leite tem “o coração empedrado”. Leite não devolveu os insultos, e pediu ao oponente que não se exaltasse e respondesse à pergunta, mas novamente Onyx ignorou o tema e atacou Leite por ter renunciado ao governo do Estado, dizendo que o RS “não é o parquinho do Dudu”.

Nem as considerações finais dos candidatos escaparam do clima de tensão. Leite disse que fala de números porque “para levar asfalto a municípios como os da Fronteira Oeste, é preciso saber lidar com números” e afirmou que Onyx “tem problema com os números ou então mentiu para a Justiça Eleitoral” na prestação de contas, relembrando a acusação de caixa 2 nas eleições de 2012 e 2014, admitida pelo candidato do PL e arquivada pela Procuradoria-Geral da República mediante o pagamento de uma multa.

Onyx respondeu: "eu me acertei com a Justiça". Por fim, o candidato agradeceu a Deus, aos eleitores gaúchos, à esposa Denise, lamentando “mais um ataque do adversário”. Ele também disse que “O Banrisul não é para vender a troco de banana”. E terminou fazendo uma citação religiosa: “Diz a Bíblia que quem julga aqui, será julgado no céu”.