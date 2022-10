PSB oferece a Leite apoio ‘sem condicionantes’

O PSB gaúcho formalizou, na tarde dessa quarta-feira (5), em entrevista coletiva na sede do partido em Porto Alegre, o apoio “sem condicionantes” à candidatura do tucano Eduardo Leite no segundo turno das eleições ao governo do Estado.

O evento foi liderado pelo presidente da sigla no Estado, Mário Bruck, e de parte da chapa que concorreu no primeiro turno, com o ex-vice-governador Vicente Bogo e Sanny Figueiredo, candidata ao Senado. Leite veio na companhia de seu candidato a vice, Gabriel Souza (MDB) e do deputado estadual Mateus Wesp (PSDB).

Segundo Bruck, a decisão do PSB foi unânime. “Não há nenhuma possibilidade de termos identificação com a outra candidatura, que representa retrocesso para o Rio Grande do Sul, falta de diálogo e reprodução de um modelo autoritário e desumano”, pontuou.

Ao agradecer o apoio a lideranças do partido, como José Stédile, que foi secretário de Obras e Habitação da gestão Leite, e o deputado estadual Dalciso Oliveira, o tucano ressaltou a “manifestação de apoio sem condicionantes por parte do PSB” e disse que está “ouvindo os partidos que participam e participaram do nosso governo”. Leite citou, inclusive, o diálogo com siglas como o próprio PP, cujo candidato ao Piratini, senador Luis Carlos Heinze, já declarou apoio pessoal à candidatura de Onyx Lorenzoni (PL).

Sobre diálogos com o PT, que disputou a entrada no segundo turno com Leite voto a voto, ficando a apenas 2.241 votos atrás do tucano, Leite disse no momento não há nenhuma aliança ou apoio formal colocada. “Temos divergências mais profundas, às vezes até na forma de fazer política, o que torna difícil constituir qualquer tipo de apoio ou aliança nessa direção, até porque (os petistas) participam ativamente da disputa nacional e têm outro foco”, comentou. Porém, o tucano não descartou a possibilidade de diálogo com a legenda.

No entanto, Leite, antes da declaração, foi cobrado no discurso de Bogo, que afirmou que o PSB não tem “nenhuma dúvida em relação ao compromisso com a eleição de Lula e Alckmin”. A declaração de Bogo estava expressa, na prática, nos adesivos de apoio a “Lula 13” colados nas roupas das lideranças da sigla como o próprio Mário Bruck, Sanny Figueiredo e outros.

“Nós, aqui no Estado, temos uma obrigação muito clara de não ajudar a reforçar essa onda que está viabilizando Bolsonaro”, salientou Bogo. E, dirigindo-se a Leite, disse: “acho que sua posição tem de ser a de manter o Estado autônomo, que não vai se submeter a nenhum presidente. Porque, se vencer Onyx, nós vamos estar submetidos e alinhados completamente ao controle do poder central”. Bogo também lembrou que, neste 5 de outubro, a Constituição Federal completa 34 anos de existência.

Leite acabou por elogiar o desempenho de Bogo nos debates e disse que aprendeu com ele nessas ocasiões.