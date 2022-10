Executiva estadual do PSDB se reúne para debater posicionamento

Eduardo Leite (PSDB) tem um difícil quebra-cabeça a montar para o 2º turno. O objetivo de atrair os 45,69% dos votos dos gaúchos, que não foram nem para ele nem para Onyx Lorenzoni (PL) no pleito de domingo passa pela eleição nacional. Já na busca de apoio local em partidos que estão fora da disputa estadual, a campanha tucana reúne hoje a executiva estadual para alinhar o roteiro até o dia 30 de outubro.

O PT, detentor de 26,77% dos votos no primeiro turno, é peça central das negociações. As articulações de petistas e tucanos em nível nacional desaceleraram após Rodrigo Garcia (PSDB), terceiro colocado no primeiro turno ao governo de São Paulo, declarar voto ao ex-ministro do governo Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio de Freitas (PL), em detrimento de Fernando Haddad (PT). Garcia declarou também apoio a Bolsonaro.

No Rio Grande do Sul, ainda poderia existir a possibilidade de um acordo de troca de apoios: Se Leite declarar voto a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito presidencial, o PT gaúcho poderia se juntar ao tucano na disputa pelo Palácio Piratini. O ex-presidente estadual do partido e prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, chegou a verbalizar essa possibilidade.

Em sua conta no Twitter, Vanazzi disse que os projetos de Leite e Onyx "são iguais, não tem o menos pior", mas que o apoio petista ao candidato do PSDB poderia ocorrer mediante algumas condições. "Apoio ao Lula; suspensão de iniciativas de privatização, incluindo Corsan e Banrisul; 12% (do orçamento) na saúde" foram algumas condições elencadas pelo prefeito.

Leite descartou. "Não estamos procurando um apoio formal (do PT). Não negociamos dessa forma. Nossa conversa política prioriza aqueles que têm o entendimento do que o RS está vivenciando, (aqueles que estão) focando no RS", declarou o candidato à Rádio Gaúcha após a fala de Vanazzi.

Também na contramão de um entendimento eleitoral entre as duas siglas, o presidente estadual do PSDB, deputado federal reeleito Lucas Redecker, já anunciou seu apoio em nível nacional: "Para a presidência, a maior preocupação é o não retorno do método de governo que o PT apresentou enquanto esteve à frente da presidência da República. Com isso, o melhor caminho para o Brasil é o presidente Bolsonaro", escreveu, também via Twitter.

No segundo dia após um primeiro turno surpreendente, a campanha tucana já intensificou a busca por aliados para o segundo turno. Leite foi pessoalmente à Assembleia Legislativa articular apoio com deputados estaduais. O candidato se reuniu com bancadas do PSD, PSB, PDT, Novo, Cidadania, MDB e do próprio PSDB no legislativo gaúcho.

Nessas 48 horas após a votação, quadros do PSDB e de outros partidos já iniciaram conversas extraoficiais para sondar a posição que as siglas devem seguir no segundo turno. "Não formalmente, ocorreram conversas pontuais. Os líderes dos partidos se conversam. se nós, no PSDB, vamos nos reunir e tirar um extrato de todas essas conversas. É um momento de ouvir opiniões diversas. Nosso norte é algo que o Eduardo sempre fala: planejar na diversidade para poder agir na unidade", relata o presidente do PSDB de Porto Alegre, Moisés Barboza.

Leite finalizou sua agenda do dia reunindo-se com o conselho político do PSDB. O encontro foi fechado.