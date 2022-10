Ana Amélia compara eleição à campanha em que concorreu ao governo do Estado

Em terceiro lugar na corrida ao Senado, a candidata Ana Amélia Lemos (PSD) concluiu a disputa com 16,44% dos votos (966 mil). "Não venci todas as vezes que lutei, mas perdi todas as ocasiões em que deixei de lutar. Isso é a vida que nos ensina", disse, ainda emocionada logo após a concretização do resultado.

Ela comparou a eleição de 2022 com a que concorreu ao Piratini, em 2014, quando também ficou na terceira colocação. "Em 2022, aconteceu exatamente a mesma coisa, com as mesmas calúnias e mentiras. Mesmo assim, sinto que eu não perdi. Venci porque não me acovardei", completou.

A última pesquisa do Ipec antes da eleição, divulgada na última sexta-feira, colocava Olívio Dutra (PT) e Ana Amélia à frente nas intenções de voto, com Hamilton Mourão na terceira colocação. Porém, o levantamento foi aplicado antes da desistência da comandante Nádia (PP), que, na última quinta-feira, desistiu de concorrer ao Senado e decidiu apoiar Mourão, o que pode ter contribuído para a reviravolta neste cenário e estimulado a migração de votos da ex-senadora para o vice-presidente.

Ana Amélia disse, ainda, que é possível identificar uma perda da ligação do eleitor com partidos, sendo a identificação maior com pessoas. Isso explicaria o apoio de diversos prefeitos do PP, mesmo que a candidata progressista, Comandante Nádia, tenha indicado apoio a Mourão. "Sempre fui municipalista, tenho um legado prestado ao Rio Grande."

Embora seja natural de Lagoa Vermelha, a candidata estabeleceu na serra gaúcha seu domicílio eleitoral. Logo após votar no Esporte Clube Serrano, em Canela, voltou a Porto Alegre para acompanhar o resultado da eleição.