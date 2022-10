Bancada gaúcha na Câmara Federal passa por renovação

A nova bancada gaúcha na Câmara dos Deputados passará por uma significativa renovação, com a eleição de nomes que surpreenderam ao ser eleitos, enquanto outros, mais tradicionais na política estadual, ficaram de fora. O resultado final foi divulgado pelo TSE pouco depois das 22h, com 100% das urnas apuradas.

Os 31 parlamentares eleitos estão divididos em 14 partidos. A maior bancada é da Federação Brasil da Esperança, com seis deputados do PT e um do PCdoB. A segunda maior bancada é do PL, com quatro eleitos. PP, Republicanos e MDB ficaram com três cadeiras cada um. Também ficou com três cadeiras a Federação PSDB-Cidadania, sendo duas para os tucanos. Também irão compor a bancada dois deputados do PDT. Já os partidos PSD, Podemos e União Brasil ficaram com uma cadeira cada.

O deputado mais votado foi Luciano Zucco, conhecido como Tenente-Coronel Zucco, que deixa a Assembleia Legislativa. Forte aliado ao governo federal e dos quadros do Republicanos, partido do senador eleito Hamilton Mourão, recebeu 259.023 votos. Zucco alternou a posição de primeiro lugar com Marcel Van Hattem (Novo), que vem logo em seguida com 256.913 votos.

Seguem na lista dos mais eleitos, o petista histórico Paulo Pimenta, com 223.109 votos, Fernanda Melchiona (PSOL), com 199.894, Giovani Cherini (PL), com 162.036. Embora tenha feito uma expressiva votação, Melchionna não impulsionou outro nome, ficando como a única representante do partido novamente.

Entre os mais votados, a surpresa ficou pelo novato Mauricio Marcon, do Podemos. O vereador de Caxias do Sul fez 140.634 votos. A cidade também elegeu outra vereadora, Denise Pessoa (PT), que fez 44.241 votos.

Com a eleição de alguns nomes para a Câmara Federal, algumas vagas serão abertas na Assembleia Legislativa. Assim como Zucco, também deixa o Legislativo gaúcho a deputada Any Ortiz (Cidadania), que fez 119.039 votos.

A renovação da Câmara também se dará com a chegada de nomes novos no cenário, como é o caso de Alexandre Lindemeyer (PT), ex-prefeito de Rio Grande por duas gestões.

Algumas surpresas também se deram em função dos que tentaram, mas não tiveram sucesso na corrida da reeleição. Bibo Nunes (PL) ficou na suplência, com 76.521 votos. O mesmo aconteceu com Nereu Crispim, com 8.831 votos. Maurício Dzedricki era uma aposta do Podemos, mas chegou a 74.310 votos.