Nikolas Ferreira (MG) é o mais votado para a Câmara

O vereador de Belo Horizonte Nikolas Ferreira (PL) deve ser o deputado federal mais votado do País neste domingo. Com 96% das urnas apuradas no estado, ele liderava com folga a corrida pela Câmara, com mais de 1,4 milhão de votos - o segundo colocado, André Janones (Avante), tinha 231 mil, e a terceira, Duda Salabert (PDT), 201 mil.

Ainda que expressiva, a votação de Ferreira não supera a do deputado federal mais votado da história do País, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que em 2018, ainda pelo PSL, recebeu 1.843.735 votos, superando com folga os 1.573.642 votos obtidos pelo recordista anterior, Enéas Carneiro (Prona-SP), em 2002.

Eleito vereador de Belo Horizonte em 2020 com 29.388 votos, Nikolas Ferreira tem 26 anos e deve se somar ao pelotão bolsonarista na Câmara. O mineiro integrou a comitiva do presidente Jair Bolsonaro (PL) na visita a países árabes, em 2021.

Até a fechamento desta edição, o segundo deputado mais votado do país era Guilherme Boulos (PSOL), em São Paulo, com 988 mil votos, com 98% das urnas apuradas. Boulos é seguido pelo trio bolsonarista Carla Zambelli (937 mil), Eduardo Bolsonaro (733 mil) e Ricardo Salles (635 mil), todos do PL. O filho do presidente Bolsonaro teve menos da metade dos votos que recebeu há quatro anos. Boulos desistiu de concorrer ao governo estadual para tentar um assento na Câmara.

No Rio de Janeiro, o general Pazuello (PL), ex-ministro da Saúde do governo de Jair Bolsonaro, foi o segundo mais votado para a Câmara Federal, atrás de Daniela do Waguinho (União Brasil).