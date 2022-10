Bolsonaro é o candidato ao Planalto mais votado no Estado

O candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) recebeu a maior votação dentre os concorrentes ao Planalto entre o eleitorado gaúcho. O atual presidente obteve 48,89% dos votos no Estado, sendo escolhido por um número superior a 3,24 milhões de eleitores. A segunda posição no Rio Grande do Sul ficou com Lula, concorrente do PT, que registrou 2,80 milhões de votos, 42,28% dos válidos.

Em consonância com a tendência de inversão de posição que já vinha sendo identificada pelos últimos levantamentos em escala nacional, Simone Tebet (MDB) acabou superando Ciro Gomes (PDT) e ficando com a terceira posição entre os eleitores gaúchos. Ela foi escolhida por 4,79% do eleitorado estadual, contra os 2,88% que depositaram sua opção de voto no pedetista.

Felipe D'Ávila (Novo) ficou em quinto lugar na apuração, seguido por Soraya Thronicke (União Brasil). Na sequência, ficaram os concorrentes Padre Kelmon (PTB), Sofia Manzano (PCB), Léo Péricles (UP), Vera Lúcia (PSTU) e Constituinte Eymael (DC). Votos brancos e nulos somaram 1,88% (129.345 votos) e 1,78% (122.919), respectivamente.