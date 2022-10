Colégio Júlio de Castilho registra filas para votação durante a manhã

As primeiras horas das eleições neste domingo (2) no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, no bairro Santana, em Porto Alegre, registrou filas em algumas seções. O colégio reúne, em sua maioria, eleitores idosos.

O Julinho conta com 15 seções eleitorais instaladas no térreo e no segundo andar do prédio. A acessibilidade do colégio é um dos diferenciais do local, que possui rampa lateral, permitindo o acesso de cadeirantes e de pessoas com dificuldades locomotoras. O prédio também conta com elevadores, que em alguns momentos apresentam pequenas filas.

De acordo com Fernanda Schumidt Gaieshki, diretora do colégio e administradora do prédio, alguns eleitores chegaram com dúvidas sobre o local de votação, apesar da existência de painel colocado no salão de entrada contendo a lista das seções e o número das salas. Fernanda também realizou o trabalho de apoio, conduzindo os idosos e pessoas com problemas para se locomover até o elevador. “Chegam, por exemplo, cadeirantes que precisam utilizar o elevador. O trabalho está tranquilo; eu observo que as pessoas às vezes têm um pouco de insegurança", afirmou.

A diretora diz que o colégio concentra mais idosos nas eleições, até porque possui acessibilidade. “Nós temos, tanto rampa, quanto elevadores que já facilitam."

Silvia Helena Oliveira de Almeida, presidente da seção 182, avaliou que as eleições no local transcorreram de modo tranquilo pela manhã. Os eleitores votaram rapidamente, apesar de votarem em cinco candidatos. Em outra seção, os mesários colocaram cadeiras no corredor para melhorar o tempo de espera conforme os votantes de mais idade.

Ledia Vieira Pereira, de 85 anos (foto), diz que veio exercer o seu direito de votar. Ela achou muito fácil utilizar a urna eletrônica, salientando que foi melhor do que nas vezes anteriores. Ledia destacou que é muito importante votar. Paula Pereira, neta de Ledia, conduziu a cadeira de rodas da avó. “A avó queria muito vir votar. Então, tem de exercer a cidadania, já que a gente tem esse direito e dever também”.

Irene Cuervo, 84 anos, diz que votou primeiro por ser uma obrigação como cidadã e, em segundo lugar, com o objetivo de escolher aqueles candidatos que têm condições de administrar o Brasil. “O que não combina muito bem nas eleições é que são muitos os partidos políticos e muitos são os candidatos que, às vezes, a gente nem conhece, ou vem a conhecer no último dia das eleições”, comenta.

César Augusto Costa, de 58 anos, encontrou dificuldade para votar. “Eu cheguei aqui (no Julinho), sabia que era no térreo, mas me informaram que haviam passado a minha seção para o outro andar. Chegando lá, informaram que era no terceiro andar, porém, não havia nada ”, relata.

Costa, após subir de elevador e descer, descobriu que a sua seção realmente era no térreo. O eleitor explica que a tarefa para exercer a cidadania foi mais difícil, porque ele tem problemas de saúde, com dores fortes em um dos joelhos e na coluna vertebral. “Tenho um problema no meu joelho e na coluna tudo está desgastado e caminho com muita dificuldade, mas vamos indo”, afirmou.