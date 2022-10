Candidato do PSC ao Piratini, Argenta destaca bandeira de criação de postos de trabalho

O candidato do PSC ao Piratini, Roberto Argenta (PSC) votou na manhã deste domingo (2), na localidade de Vale Vêneto, no município de São João do Polêsine. Argenta optou por aguardar os resultados desta eleição no Recanto Maestro, um espaço de repouso situado na região central do Estado.

Em entrevista ao Jornal do Comércio, o candidato do PSC reiterou a defesa do investimento em infraestrutura para garantir a ampliação de postos de trabalho no Rio Grande do Sul. “O emprego garante o presente e a educação garante o futuro”, resumiu.

Roberto Argenta é natural de Gramado, na serra gaúcha, e concorre pela primeira vez ao governo do Estado. Como político exerceu o cargo de prefeito e vereador do município de Igrejinha, sendo eleito deputado federal em 1998.

O candidato do PSC também é proprietário da empresa Calçados Beira Rio S.A., uma das maiores calçadistas do Brasil, que atualmente gera, direta e indiretamente, 25 mil empregos. Tendo como principal bandeira a geração de empregos durante a campanha eleitoral, o candidato se mostrou bastante otimista sobre o resultado de suas atividades até o dia de votação. "A campanha foi boa para divulgar ideias importantes para o Estado”, avaliou