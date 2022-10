Candidato do PCB ao Piratini, Messalla diz que passou mensagem à classe trabalhadora

Carlos Messalla O candidato ao governo do estado do PCB,, votou na manhã deste domingo (2) na Escola Estadual de Ensino Fundamental Mauricio Sirotsky Sobrinho, no bairro Partenon, em Porto Alegre. O representante do Partido Comunista Brasileiro

Foi a primeira campanha de Messalla a governador. O candidato, que tem 46 anos, não teve participação no horário eleitoral, em função de o partido não ter representatividade na Câmara Federal. Com baixa pontuação nas pesquisas de intenção de voto e se participação nos debates, Messalla avalia que conseguiu passar sua mensagem durante a campanha.

“Para nós, do Partido Comunista, é um momento importante de democracia. Não ganhamos nosso fundo eleitoral, não temos tempo de rádio ou TV, então, nossa campanha fica um pouco mais complicada. Mas é extremamente importante, levamos até a classe trabalhadora as nossas ideias, não somente agora no período das eleições, mas no ano inteiro.”

Messalla foi delegado sindical do Sindicato dos Telefônicos do Rio Grande do Sul (Sinttel), e já havia concorrido para Câmara de Vereadores de Porto Alegre e obteve 56 votos na ocasião. Agora, espera ter um melhor resultado ao Piratini. “Temos uma expectativa boa, mesmo com os problemas que tivemos, mas entendemos que podemos fazer uma votação bem significativa”.

Ele fez uma avaliação da primeira experiência de disputa ao governo gaúcho. “Já havia concorrido a vereador em Porto Alegre, tem uma dimensão totalmente diferente, ser candidato ao governo do Estado é uma tarefa complicada, porque somos um partido que não tem o tempo de rádio ou TV. Dentro do que foi possível, foi uma campanha que chegou até a população trabalhadora, que é o nosso norte principal, com uma proposta de vida bem melhor para todos e todas.”