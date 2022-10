"Sabemos e iremos respeitar a democracia", garante Vieira da Cunha

Ao lado de colaboradores e companheiros de campanha, o candidato do PDT ao governo do Estado, Vieira da Cunha, mostrou-se esperançoso para o domingo de eleições. Durante café da manhã realizado na sede do partido, o candidato comentou sobre o último dia de campanha e a boa recepção dos eleitores. “Ontem nós encerramos a nossa caminhada aqui em Porto Alegre com duas grandes carreatas, percorremos praticamente toda a cidade e eu testemunhei uma boa receptividade, carinho e manifestações de apoio ao longo de todo o trajeto”, afirma.

“Espero que toda a insatisfação popular que eu senti nas ruas, em todo o Estado, se traduza na verdade eleitoral, em um voto que signifique mudança”, acrescentou.

Durante discurso, Vieira também reforçou que, independente do resultado, o respeito pela democracia permanece como pilar principal de sua candidatura. “Aprendemos com o nosso líder, Leonel Brizola, que a democracia é o bem maior. Sabemos que, com todos os seus defeitos, ainda é o melhor regime. E nós, democratas, sabemos e iremos respeitar o resultado”, garante, reforçando que, seguindo as regras e limites impostos para o dia eleitoral, o trabalho segue intenso até o início da apuração dos votos. “Trabalhistas de todo o Rio Grande não descansarão, porque, como diz o gaúcho, não tá morto quem peleia e um trabalhista não se entrega”, declarou, gerando aplausos e comoção nos colaboradores presentes.

Para o cenário nacional, o concorrente ao Piratini também se mostrou confiante. "Estamos muito orgulhosos do papel que nosso candidato Ciro Gomes desempenhou nessa disputa eleitoral, sendo o único que apresentou propostas concretas, cumprindo o seu dever, sendo crítico e assertivo, assim como nós procuramos ser aqui no Rio Grande do Sul", expôs.

O candidato chegou por volta do meio-dia no Colégio Bom Jesus Sévigné, no Centro Histórico de Porto Alegre. Por fazer questão de esperar a sua vez na fila, Vieira levou cerca de 40 minutos para votar, e o fez ao lado da esposa e das filhas. O candidato vai aguardar o resultado da apuração com a família em casa, na Zona Sul.