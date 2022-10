TRE-RS define urnas que serão submetidas a testes

Com o compromisso público de assegurar eleições limpas, democráticas e seguras, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) está realizando deste o início da manhã deste sábado (1º), no Plenário do tribunal, o sorteio das urnas eletrônicas que serão submetidas ao Teste de Integridade e ao Teste de Autenticidade.

Ao todo, foram sorteadas 23 urnas para o teste de integridade e oito para o de autenticidade. A primeira sorteada foi a cidade de Porto Alegre, Zona 0001, seção 0182, seguida pelo município de Três de Maio, Zona 0089 e seção 0029. E a terceira em Mariana Pimentel, Zona 0151, seção 0032.

Os trabalhos de auditoria acontecerão no domingo (2) pela manhã, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), e o teste de autenticidade nas seções eleitorais.

Desde 2002, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determina que todos os Tribunais Regionais do País promovam a auditoria das urnas utilizadas no dia da votação, no âmbito de suas circunscrições.

“Esse procedimento é mais uma prova da confiabilidade que a Justiça Eleitoral e a sociedade brasileira depositaram no sistema eletrônico de votação e apuração”, destacou o desembargador Francisco José Moesch, presidente do TRE-RS.

Ele destacou os 26 anos das urnas eletrônicas no País, com absoluto sucesso e falou sobre o processo eleitoral gaúcho. “Vamos abrir caminho para processo eleitoral respeitoso, mesmo que as ideias sejam opostas na arena eleitoral. As Eleições no Rio Grande são acirradas, mas respeitosas. Na democracia há espaço para todos”, reforçou.

O Teste de Integridade tem o objetivo de testar a segurança na captação e contabilização do voto pela urna eletrônica e é realizado no mesmo dia e horário da votação oficial, nos dois turnos da Eleição.

Já o Teste de Autenticidade, que tem a finalidade de verificar a autenticidade (assinaturas digitais) e integridade (resumos digitais) dos softwares instalados nas urnas, é efetuado na própria seção eleitoral, antes do início da votação.

Os trabalhos das duas auditorias são públicos, com participação de representantes de partidos políticos, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e do Ministério Público, bem como de qualquer pessoa interessada.