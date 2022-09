Após roubo de fios, não haverá votação na escola Presidente Roosevelt em Porto Alegre

Mauro Belo Schneider

Após roubo da fiação, a Escola Estadual Presidente Roosevelt, na rua Botafogo, nº 396, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, não terá mais votação no próximo domingo (2), dia de eleições. As seções de quem vota no local passaram para o prédio das Varas Trabalhistas, na avenida Praia de Belas.