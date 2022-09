Muda regra e urnas não serão instaladas na Fase para votação dos internos

Mauro Belo Schneider

As eleições deste ano têm gerado debate no Rio Grande do Sul. Depois da polêmica do passe livre, agora o que chama atenção é a decisão de que não serão instaladas urnas eletrônicas na Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul (Fase), onde ficam os adolescentes autores de atos infracionais com medida judicial de internação ou semiliberdade.