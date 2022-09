Comandante Nádia renuncia à candidatura ao Senado

A candidata ao Senado Federal pela chapa de Luis Carlos Heinze (PP), Nádia Gerhard (PP), anunciou, na manhã desta quinta-feira (29), a retirada de sua candidatura ao Senado, em apoio a Hamilton Mourão (Republicanos). A menos de 72 horas do início do pleito, a decisão, segundo ela, foi motivada pelo risco da eleição de Olívio Dutra, de esquerda, para representar o Estado no Senado.

O anúncio da desistência foi feito durante coletiva de imprensa, com a presença de Mourão, em um hotel no bairro Bela Vista. Ao lado de Mourão, disse que “a esquerda é favorável à desmilitarização e ao desencarceramento. O plano da esquerda é acabar com a BM. O PT e o PSOL chamam os fardados de marginais”, alertou a vereadora, ao destacar que não poderia tomar outra decisão, por ser militar, defensora das liberdades, da família e da vida.

Ao ser questionada sobre o risco de seu eleitorado migrar para a candidatura de Ana Amélia Lemos (PSD), da chapa de Eduardo Leite, a vereadora descartou a possibilidade, uma vez que, no Rio Grande do Sul, só existem duas candidaturas de direita, a dela e de Mourão. Segundo a vereadora, Ana Amélia seria de centro-esquerda. Entretanto, minutos após o anúncio de Nádia, lideranças do PP já estavam anunciando apoio à candidata de Leite.

Nádia disse que trabalha sempre em harmonia com o presidente Jair Bolsonaro, e que ele ficou sabendo da decisão. Ela lembrou ainda que permanece em campanha para a Luis Carlos Heinze ao Governo do Estado e negou boatos de que desistiu de ser candidata à Assembleia Legislativa por troca financeira. "As minhas estrelas da Brigada Militar, a minha farda, não encontrei no lixo."

Para Mourão, Nádia, como militar, anda sempre “de passo certo”. “Ela demonstra a grandeza moral da mulher gaúcha. A Comandante Nádia deixa esta campanha muito maior do que entrou. É um gesto de grandeza. Se fosse ao contrário, eu teria feito o mesmo”, disse Mourão. “Por isso, Nádia, eu te agradeço e te cumprimento com aquilo que nós soldados sabemos fazer. A mina continência.”