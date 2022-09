Último debate entre candidatos na TV tem disputa intensa entre Leite e Onyx

O último debate realizado na TV entre os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, realizado pela RBSTV na noite desta terça-feira (27) e que entrou pela madrugada de quinta-feira (28), foi marcado pelo embate direto entre os três concorrentes melhor colocados nas pesquisas: Eduardo Leite (PSDB), Onyx Lorenzoni (PL) e Edegar Pretto (PT). O programa, porém, foi marcado principalmente por intensos embates entre o ex-governador Leite e o ex-ministro do trabalho do governo de Jair Bolsonaro (PL).

O debate foi mediado pelo apresentador Elói Zorzetto e organizado em quatro blocos: no primeiro e terceiro, houve perguntas de tema livre entre os candidatos; no segundo e no quarto, os temas foram determinados por sorteio. A condução do debate foi tranquila, com exceção de um momento em que Zorzetto afirmou que não era permitido o uso de celular durante o programa e pediu que Onyx desligasse seu aparelho.

Repetindo acusações já levantadas em outros debates, Onyx apontou que Leite utilizou recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundeb) para o pagamento de despesas com pensionistas. Leite se defendeu dizendo que os governos utilizam o dinheiro do fundo “da mesma forma. Porto Alegre, que tem o vice do seu partido (Ricardo Gomes, do PL), faz o mesmo”.

Leite também confrontou Onyx mostrando uma checagem da Agência Lupa a declarações de Onyx a um telejornal, onde disse que o governo Leite havia provocado a perda de cerca de 500 mil empregos durante a pandemia – informação repetida durante o debate desta terça. “A Agência Lupa diz que isso é falso. Desde o começo da pandemia, o balanço é de 145 mil empregos a mais. Não sou eu quem falta com a verdade”, acusou.

Já Pretto, em vários momentos do debate, associou sua candidatura à do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que vem liderando as pesquisas de intenção de voto à presidência da República, e tentou igualar a gestão do governo Bolsonaro com a de Leite em falas acusatórias, como por exemplo: “presidente e governador viraram as costas para o setor agrícola”. Porém, o petista chegou a concordar com Onyx ao alegar que Leite “maquia números”. Mesmo fazendo críticas aos governos do PT, Onyx também acenou a Pretto, ainda que com o objetivo de atingir o tucano. “Eu tenho muitas divergências com o PT, mas reconheço que vocês têm coragem em defender o que acreditam, diferente de quem ilude, mente, e engana”.

À margem das provocações e acusações trocadas pelos candidatos do PSDB, PL e PT, os demais candidatos efetivamente puderam utilizar o tempo das perguntas para reapresentar propostas que já haviam aparecido em outros debates e no programa eleitoral gratuito.

Luis Carlos Heinze (PP) defendeu políticas de infraestrutura como o transporte hidroviário na lagoa mirim e também defendeu a atuação do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). “Temos de integrar os três estados do Sul com uma política diferenciada”, disse.

Ricardo Jobim (Novo) pregou pelo enxugamento da estrutura estatal, com a diminuição de secretarias e a contratação de quadros estritamente técnicos. “Precisamos fazer um processo seletivo para secretários e subsecretários”

Roberto Argenta (PSC), em diversas oportunidades, defendeu o uso das reservas cambiais do Brasil e do Estado para custear investimentos e, falando sobre o tema de “políticas sociais”, defendeu que igrejas católicas e evangélicas “fazem trabalho melhor que o do município”.

Vicente Bogo (PSB) propôs o fortalecimento econômico das regiões do Estado com a união de diferentes setores e com a participação dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes). “A consulta popular distribui uns trocados, mas não resolve nada. Se não tivermos um planejamento que defina prioridades no curso, médio e longo prazo, não se faz nem um orçamento”, criticou.

Vieira da Cunha (PDT) falou sobre as políticas educacionais planejadas para um eventual governo, pontuando que “não há evasão escolar onde tem ensino integral. Jovens estão abandonando as escolas porque elas estão sucateadas”.