Candidatos ao governo do RS participam dos festejos farroupilhas

Caren Mello

As comemorações do 20 de Setembro tiveram a participação de diversos candidatos ao governo do RS. Seja em campanha pelo Interior, seja na Capital, a ida a desfiles ou acampamentos foi mais uma oportunidade de estar mais próximo ao eleitor. O chamado "corpo a corpo" é a estratégia de conquista de votos que irá se acentuar a partir de agora, reta final de campanha.

O petista Edegar Pretto esteve no Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, com seu vice Pedro Ruas (PSOL). "Cada um e cada uma de vocês é fundamental para podermos colocar em prática o projeto que vai desenvolver o nosso Rio Grande, devolver a dignidade e dar oportunidades ao nosso povo", destacava Pretto aos apoiadores.

Vieira da Cunha (PDT) também participou das comemorações no mesmo local, acompanhado da esposa Luciane e de candidatos à Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados. Depois de uma caminhada com a militância pelo Parque da Harmonia, o pedetista almoçou no piquete Campo a Fora, de um correligionário.

Na busca da reeleição, Eduardo Leite (PSDB) esteve no Acampamento acompanhado do vice, Gabriel Souza (MDB), tirou fotos com apoiadores e conversou com o público. Leite falou de suas propostas e lembrou das conquistas do seu governo.

Uruguaiana e Dom Pedrito foram as cidades escolhidas por Luis Carlos Heinze (PP). Ele participou dos desfiles na Fronteira-Oeste em um trator, como forma de demonstrar sua defesa pelo agronegócio gaúcho.

O candidato do Partido Novo, Ricardo Jobim, desfilou na avenida Beira-Rio, durante a manhã de terça-feira, acompanhado do vice, Rafael Dresch (Novo).

Onyx Lorenzoni (PL) fez gravações e visitou Guaíba, onde apoiadores o receberam com a bandeira do RS. O Parque do Imigrante, em Sapiranga, foi a escolha de Roberto Argenta (PSC). Vicente Bogo (PSB) esteve em Soledade e Barros Cassal.