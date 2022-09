Debate ao Senado refletiu a polarização nacional

O clima de disputa da eleição presidencial deu o tom do debate entre os candidatos do RS ao Senado, realizado ontem pela Rádio Guaíba e pela Associação dos Médicos do Rio Grande do Sul (Amrigs).

Participaram do evento os concorrentes de partidos com uma representação parlamentar de mais de cinco nomes: Ana Amélia Lemos (PSD), Comandante Nádia (PP), Hamilton Mourão (Republicanos), Maristela Zanotto (PSC), Olívio Dutra (PT), Professor Nado (Avante) e Sanny Figueiredo (PSB). Enquanto o primeiro e terceiros blocos foram usados pelos participantes para responder a perguntas formuladas pela produção do evento, o segundo e o quarto blocos foram marcados por questões mútuas, com tema livre, o que garantiu a oportunidade de ataque entre alguns dos adversários durante as réplicas e tréplicas.

O candidato que recebeu mais ataques foi Olívio, lembrado sempre da atuação nacional do PT no passado, como apontou Ana Amélia, que afirmou que o PT "arruinou o polo naval de Rio Grande". O ex-governador também foi questionado pela sua proposta de mandato coletivo, com a participação dos suplentes. O tema foi abordado indiretamente por Nádia, em pergunta a Mourão, em que acusou a ideia de Olívio como falta de clareza. "Quem cumpre mandato sou eu", provocou Nádia, tendo de Mourão a resposta de que o projeto de mandato coletivo é "estelionato eleitoral". Foi o único pedido de direito de resposta ao departamento jurídico da rádio, que negou a solicitação do petista. A resposta veio somente nas considerações finais, quando o ex-governador afirmou que o mandato que propõe é "participativo" e "não uma redoma de vidro".

Apesar desses momentos, que serviram de incentivo para que os apoiadores na plateia trocassem ofensas e palavras de ordem, houve situações de consenso, principalmente nos blocos de pergunta única. A primeira delas, questionava se os candidatos enxergavam abusos de parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e, no caso do acolhimento de pedidos de impeachment de magistrados da corte, se dariam voto favorável. A maioria foi favorável a que, na existência de provas de conduta imprópria, deve haver punição, como Sanny, que disse que "existem alguns abusos, mas precisamos confirmar o que está sendo acusado". Outros aproveitaram para apresentar propostas relacionadas ao STF. "É preciso um mandato temporário" para os ministros, afirmou Maristela.

No terceiro bloco, a Amrigs perguntou sobre o uso da telemedicina na saúde pública e os regramentos técnicos e éticos para a prática, tema que angariou a simpatia dos candidatos, com exceção de Nado, que disse encarar a questão "com reservas". "Pode haver um mercado de tecnologia que substitua o médico" e recomendou que o tema seja avaliado junto aos conselhos do setor.

Entre os demais temas abordados, estiveram o Regime de Recuperação Fiscal e a dívida do Estado, educação profissionalizante, incentivos fiscais, desburocratização, segurança e violência contra as mulheres.