Candidatos preparam estratégias para reta final

A menos de 20 dias da realização do primeiro turno, em 2 de outubro, as equipes dos candidatos ao governo do Rio Grande do Sul já vivem um clima de "reta final" e preparam ações visando a garantir o máximo de exposição junto aos eleitores, em meio ao mais curto período de campanha: 45 dias.

As estratégias envolvem ações presenciais com os concorrentes, mas também ênfase nos principais temas abordados pelos candidatos.

A associação à imagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vem a Porto Alegre para um ato no Centro Histórico na sexta-feira, é a principal aposta da campanha de Edegar Pretto (PT) ao Piratini. "A visita do presidente Lula vai dar o tom da reta final", conta Mari Perusso, que coordena a campanha de Pretto. Nesse sentido, aponta: "Edegar vai defender que o RS e o Brasil trilhem o mesmo caminho, elegendo Pretto governador e Lula presidente", reforçando a "mobilização nas ruas e redes".

A campanha de Eduardo Leite (PSDB) sinalizou que as estratégias de campanha "são informações reservadas" e não comunicou à reportagem o teor das próximas movimentações. No entanto, a semana passada do tucano incluiu um roteiro por 18 cidades do Interior, com presença em obras conduzidas enquanto estava à frente da gestão estadual, e encontros com lideranças locais, terminando a semana com um ato no Brique da Redenção, em que o candidato esteve pessoalmente no domingo. Na maior parte dos compromissos de campanha, Leite esteve acompanhado pelo seu vice, Gabriel Souza (MDB).

A estratégia para Luis Carlos Heinze (PP) e a vice Tanise Sabino (PTB), segundo a campanha, é "equilibrar a presença dos candidatos na Região Metropolitana de Porto Alegre com as visitas a cidades do Interior", incluindo "o compromisso de participar de debates, entrevistas e painéis, com foco em mostrar as entregas realizadas e ao mesmo tempo apresentar as propostas".

Já a assessoria do deputado federal Onyx Lorenzoni (PL) informou que o candidato "rodou pelo Interior e agora vai se concentrar um pouco na (Região) Metropolitana", pontuando que a campanha manteve as ações planejadas desde o início do período eleitoral.

A campanha de Ricardo Jobim (Novo), embora não tenha informado sobre ações específicas, disse que a ênfase será "mostrar a diferença dele comparado aos outros", destacando "o que um governo liberal pode fazer na vida de todos, especialmente empresários de pequeno, médio e grande porte".

Roberto Argenta (PSC) focará a agenda em atividades presenciais do candidato em Porto Alegre e Região Metropolitana, informou a campanha. As ações incluem "atividades de rua, caminhadas, presença no Acampamento Farroupilha e nos debates de rádio e televisão".

Vieira da Cunha (PDT), por sua vez, na segunda metade da campanha, focará em "abraçar a educação, reafirmando o compromisso de Vieira com esta pauta, que é sua verdadeira missão". A informação é do coordenador de marketing do candidato, de Francisco Spiandorello, que citou como exemplo a visita do pedetista a escolas estaduais como a Mariante, em Venâncio Aires, que está fechada, onde realizou um abraço em volta do prédio junto a membros da comunidade.

O último dia do horário eleitoral gratuito é 29 de setembro, e os atos de campanha poderão acontecer até 1º de outubro, véspera do primeiro turno.