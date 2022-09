Felipe D'Ávila propõe abertura econômica para tornar o Brasil mais competitivo

O candidato à presidência da República do Partido Novo, Felipe D’Ávila, defende a abertura da economia do Brasil para dar competitividade e fazer com que o País volte a crescer. Para isso, aposta na desburocratização, na reforma tributária e na padronização das regras brasileiras com o resto do mundo.

Cientista político, escritor, mestre em Administração Pública e fundador do Centro de Liderança Pública (CLP), D'Ávila falou ao Jornal do Comércio durante agenda no Estado no início de setembro. Nesta entrevista, o candidato do Novo avalia a polarização da campanha e destaca temas de fundo que devem ser debatidos no País.

Jornal do Comércio - Qual é sua avaliação da campanha do Partido Novo nesta eleição?

Felipe D'Ávila - Nossa campanha é propositiva, queremos discutir o futuro do Brasil. Não queremos fazer como outros candidatos, que discutem o passado ou têm que justificar o presente. Como o Brasil vai voltar a crescer, a gerar renda e emprego? Há mais de 10 anos vivemos uma profunda recessão econômica, que não consegue atrair investimentos em alta escala e gera uma enorme desconfiança com a segurança jurídica do País. Isso afugenta investimento. Então, exceto o agronegócio, o resto da economia brasileira não cresce. Se você pegar de 2010 a 2020, o PIB do agro cresceu 32%; o da indústria caiu 18%; o do serviço caiu bastante também. Portanto, precisamos fazer o Brasil crescer.

JC - Poderia dar exemplos de medidas para abrir a economia?

D'Ávila - Tem que se fazer de forma gradual, rever não só a questão tarifária, mas a não-tarifária, as sanitárias. O Brasil tem um monte de travas burocráticas que o impedem de crescer. Um dos maiores entraves é o tributo, gastamos 1,5 mil horas ao ano para cumprir nossas obrigações tributárias, quando a média do mundo é 150 horas. Só isso já é uma enorme dor de cabeça para quem produz.

JC - Do ponto de vista do crescimento, o senhor mencionou o agro como um ponto chave e a questão da sustentabilidade como um ativo para atrair investimentos. Como funcionaria?

D'Ávila - Exatamente, porque entramos na era da descarbonização da economia, e o Brasil é a maior superpotência de baixo carbono no mundo. É o único país do mundo que pode capturar 50% do carbono emitido, plantando árvore em terra degradada, que não compete com o agro. Temos, hoje, 50 milhões de hectares de terra degradada. Se plantarmos árvores em 3 milhões de hectares, o Brasil já vai ser o primeiro país carbono neutro do mundo entre as 10 maiores economias. É um enorme o potencial, vai atrair investimentos que chamamos de sustentáveis. A economia verde é muito importante para o agro combater as políticas protecionistas da comunidade europeia, principalmente da França, que acusa o agro brasileiro de ser “desmatador”, de toda a soja e carne produzidas no Brasil virem de área de desmate, o que é mentira.

JC - Como está a receptividade da campanha do Novo no Rio Grande do Sul?

D'Ávila - Muito boa, o Rio Grande do Sul tem a vocação do agronegócio, que estamos defendendo fortemente. O agronegócio é a favor da abertura econômica, e o agronegócio moderno é a favor, sim, da questão ambiental. É um Estado que comunga muito da pauta liberal do Partido Novo, e temos aqui nomes muito fortes – os deputados Marcel van Hattem, Fábio Osterman e Giuseppe Riesgo. O Novo tem uma história de entrega no Rio Grande do Sul e isso é muito importante para fazer com que o partido deixe de ser apenas uma aspiração. Queremos dobrar nossa bancada federal. O Brasil precisa ter um partido liberal que seja a resistência da defesa da democracia, da economia de mercado, porque é temeroso esses governos populistas que ameaçam as grandes conquistas do Brasil dos últimos anos.

JC - O senhor vê algum risco de ruptura institucional no Brasil atualmente?

D'Ávila - A ruptura no Brasil não é como seria a de 1964, um golpe militar, não acredito em nada disso. Aliás, ao meu ver, as Forças Armadas cumprem um papel notável hoje, porque o governo Bolsonaro há muito tempo tentou levá-las para o jogo político-eleitoral e as Forças Armadas sempre se mantiveram a distância. Então é, sim, um poder que vai sempre zelar por um Estado de Direito e pela Constituição. Não vejo um golpe militar, o que eu vejo é o esgarçamento das instituições. O PT e o Lula, para mim, representam a saúva que derrota a democracia, porque vai corroendo com corrupção o aparelhamento do Estado. É uma coisa lenta, e isso me preocupa demais. Vejo que a democracia brasileira, nesse sentido, corre o seu maior risco desde 1985, justamente porque essa degeneração vem acontecendo há muito tempo. Essa degeneração, esse descrédito das instituições, o ativismo do Judiciário, do Legislativo, mostra que perdemos o que chamo de “respeito aos limites constitucionais”. Isso tudo coloca em risco as liberdades individuais e a democracia. Entendo que é fundamental resgatar a credibilidade das instituições, o fundamento da economia de mercado e, principalmente, pacificar o País. A polarização prejudica demais, porque não se consegue ter o mínimo denominador comum de entendimento. Eu encaro os outros partidos como adversários políticos, não como inimigo a ser dizimado.

JC - Nesse contexto de polarização nacional, há espaço para debater propostas para o Brasil? Ou o debate dessas questões fica nebuloso?

D'Ávila - Fica nebuloso, com certeza, porque no fundo a polarização é a não discussão de propostas, criar o “nós” e “eles”, é justamente não discutir propostas. Quando tem muita gritaria é porque você não tem muito conteúdo para discutir, quem tem conteúdo quer paz, quer tranquilidade para discutir as propostas.

JC - E qual é o caminho para viabilizar uma possível alternativa neste primeiro turno da eleição presidencial?

D'Ávila - A nossa discussão é: chega de votar no menos pior. Porque, com a polarização, você acaba escolhendo o que você acha o menos pior. É isso que vem causando essa tragédia no Brasil de baixo crescimento econômico, de insegurança jurídica e, principalmente, da debilidade da democracia brasileira.

JC - Essa postura que o senhor descreve é de segundo turno. Ainda tem como trazer a imagem de primeiro turno para os eleitores?

D'Ávila - Para as pessoas, parece que só existe um turno. No primeiro, deveríamos escolher os melhores candidatos para, em um segundo turno, fazer outra escolha. Mas essa ansiedade da polarização tenta antecipar a eleição de segundo turno, o que é um grande erro, porque o nosso voto é uma procuração que nós damos às pessoas que vão governar em nosso nome. O voto não termina em 2 de outubro, mas neste dia começa o novo capítulo que vai reverberar a escolha das urnas. Uma escolha ruim agora significa políticas públicas ruins, governos ruins, deputados ruins que não vão resolver as questões importantes. Isso é a perpetuação de todos esses problemas que estamos vivendo.