Candidatos ao Senado do RS apresentam propostas

O Jornal do Comércio publica, a partir desta terça-feira (13), uma série de entrevistas realizadas com os candidatos ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul. Os concorrentes foram entrevistados pela equipe de jornalistas da redação e recebidos pela direção do JC.

Os candidatos apresentaram suas propostas e metas para o mandato caso sejam eleitos para uma das três cadeiras da representação gaúcha em Brasília. Na eleição deste ano, apenas uma das vagas está em disputa

O Rio Grande do Sul conta hoje com nove candidatos ao Senado: Ana Amélia Lemos (PSD), Comandante Nádia (PP), Fabiana Sanguiné (PSTU), Hamilton Mourão (Republicanos), Maristela Zanotto (PSC), Olívio Dutra (PT), Paulo Rosa (DC), Professor Nado (Avante) e Sanny Figueiredo (PSB).

Nesta semana, serão publicadas as entrevistas com Comandante Nádia, Ana Amélia Lemos, Olívio Dutra e Hamilton Mourão.

Para as eleições de 2022, o JC também entrevistou os candidatos ao governo do Estado, com publicação nas segundas-feiras.

Tanto as entrevista dos concorrentes ao comando do Palácio Piratini quanto a as dos pretendentes ao Senado Federal terão o conteúdo veiculado nas versões impressa e online do JC, bem como nas redes sociais do jornal.