Apoiadores de Bolsonaro reúnem multidão no Parcão no 7 de Setembro

Com grande presença de público e seis carros de som ao longo de 600 metros da avenida Goethe entre a Mostardeiro e a 24 de Outubro – trecho contíguo ao Parque Moinhos de Vento (Parcão) que foi bloqueado para o trânsito de veículos nesta quarta-feira, 7 de setembro –, a manifestação em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, em Porto Alegre, teve críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e pedidos pela presença das Forças Armadas no processo eleitoral e de apuração da votação.

Após a concentração dos apoiadores do presidente, o ato teve início às 14h. Nos carros de som, havia falas intercaladas de manifestantes, candidatos que disputam vagas ao Legislativo nestas eleições e políticos com cargos eletivos que apoiam a reeleição de Bolsonaro, casos do deputado federal gaúcho Osmar Terra (MDB) e do vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes (PL).

Terra declarou ao microfone que o filho de 17 anos estava em meio aos manifestantes e disse: “eu não quero que meu filho viva em um país governado por um criminoso”, sendo ovacionado pelos presentes.

Em outro carro de som que exibia propaganda do candidato ao Piratini, Roberto Argenta (PSC), candidatos ao Legislativo discursavam e pediam votos ao público.

Em outro veiculo na esquina com a avenida Mostardeiro, um apoiador, em discurso inflamado, afirmou que “O Rio Grande do Sul é a ponta da baioneta”, e disse que, se for necessário, o povo “pegará em armas” para garantir que as Forças Armadas tenham “100% de participação no processo eleitoral”. O manifestante também chamou o ministro do STF e atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, de “quadrilheiro e comunista” e os demais ministros do STF de “sinistros da toga”.

A cúpula do Judiciário foi um alvo constante dos manifestantes. Em meio aos ativistas, havia um ponto de distribuição de cartazes plásticos com motes como “Supremo é o povo”, “Queremos o saneamento do STF e do TSE”, que eram exibidos – assim como ocorreu em outras capitais neste 7 de Setembro.

Uma peça reproduzia um painel que foi retirado de uma empena cega em Porto Alegre, com vários dizeres vinculando a esquerda ao PCC e ao aborto. O outdoor foi removido da parede de um prédio, no mês passado, por ter sido classificado como propaganda eleitoral irregular.

Outro mote do cartaz foi repetido nos discursos, sustentando que um lado (direita) "defende a polícia", e o outro (esquerda) "defende o narcotráfico”. A manifestação, acompanhada pela reportagem até às 16h, ocorria sem conflitos entre manifestantes. A mobilização teve a presença de um forte aparato de segurança pública. Além dos carros de som e distribuição de cartazes, a organização instalou banheiros químicos - inclusive era informado que a instalação “não era de graça”, e as contribuições, de qualquer valor, seriam bem vindas.

Em vários locais também havia a venda de itens que exaltavam a figura do presidente, como toalhas, bandeiras, bonés e camisetas.

Apesar da unanimidade de apoio a Jair Bolsonaro, havia expressões de diferentes pontos de vista entre o os manifestantes. A empresária Verônica, de 72 anos, disse que, embora acredite que Bolsonaro chegue ao segundo turno, é importante “haver bom senso de todas as partes” e crê que, em uma eventual derrota do presidente nas urnas, o resultado será aceito, “porque nós estamos em uma democracia”.

Outro presente, o marceneiro Ricardo, de 52 anos, disse que um resultado que representasse a derrota de Bolsonaro poderia não ser aceito por seus apoiadores. “Se for voto auditado e ele perder, beleza, é a democracia. Mas se não for e ele perder, pode ter certeza de que é trampolinagem”, disse.

Ao longo dos quatro anos de governo, o presidente vem manifestando contrariedade com o sistema de voto eletrônico e já pediu a implantação de comprovantes impressos de voto, o que ele e seus apoiadores classificam como “auditável”. Porém, diversos processos de exame da integridade e confiabilidade das urnas eletrônicas, conduzidos pelo TSE e com participação de órgãos de governo e organizações da sociedade civil e também das Forças Armadas, nunca detectaram fraudes.