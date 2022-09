Câmara aprova criação da rua Filósofo Olavo de Carvalho em Porto Alegre

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou nesta segunda-feira (5) a lei que denomina como Rua Filósofo Olavo de Carvalho o logradouro cadastrado conhecido como Rua 4006, Vila Orfanotrófio I, localizado no bairro Santa Tereza. A proposta é de autoria da vereadora e candidata ao Senado pelo Rio Grande do Sul Comandante Nádia (PP), e homenageia o aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), que faleceu no início deste ano.

O projeto define o ideólogo, falecido no começo deste ano, como "um dos principais difusores de ideias do Brasil, sendo um grande crítico do pensamento coletivo nacional". Olavo foi colunista dos jornais O Globo, Jornal do Brasil, Folha de S. Paulo, Zero Hora, entre outros.

A lei foi aprovada por 18 votos favoráveis e nove contrários, além de nove abstenções. A sessão foi marcada por polêmica, especialmente após o vereador e candidato a deputado estadual Leonel Radde (PT) vestir uma máscara de burro como forma de crítica ao projeto.

Nada mais vergonhoso pra nossa capital do que homenagear Olavo de Carvalho", afirmou o vereador Leonel Radde (PT). Foto: Ederson Nunes/Divulgação/JC

Placar da votação

Votos a favor: Jessé Sangalli (Cidadania), Cezar Schrimer (MDB), Felipe Camozzato, Mari Pimentel (Novo), João Bosco Vaz (PDT), Alexandre Bobadra, Mauro Pinheiro (PL), Comandante Nádia (PP), Airto Ferronato (PSB), Fernanda Barth (PSC), Cláudia Araújo (PSD), Gilson Padeiro, Kaká D'Ávila, Ramiro Rosário (PSDB), Hamilton Sossmeier, Psicóloga Tanise Sabino (PTB), Alvoni Medina, José Freitas (Republicanos)

Votos contra: Daiana Santos (PCdoB), Karen Santos, Matheus Gomes, Prof. Alex Braga, Roberto Robaina (Psol), Aldacir Oliboni, Jonas Reis, Laura Sito, Leonel Radde (PT)

Abstenções: Idenir Cecchim (MDB), Lourdes Sprenger (MDB), Bruna Rodrigues (PCdoB), Márcio Bins Ely (PDT), Cássia Carpes (PP), Mônica Leal (PP), Moisés Maluco do Bem (PSDB), Giovane Byl (PTB), Cláudio Janta (SD)