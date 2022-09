Prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt se filia ao MDB, depois de deixar PSDB

A prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt, formalizou nesta segunda-feira (5) sua filiação ao MDB. Ao lado do ex-senador Pedro Simon, do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e de outras lideranças da sigla, ela assinou ficha na sede do Diretório Estadual, em Porto Alegre. Fátima estava sem partido desde 14 de agosto, quando saiu do PSDB. Na noite desta terça-feira (6), Fátima irá se reunir com o diretório municipal do MDB de Novo Hamburgo. Segundo a prefeita, a decisão de se filiar ao MDB ocorreu após a análise de convites recebidos de presidentes de diferentes partidos políticos, que se intensificaram nas últimas semanas. Fátima exerce seu segundo mandato à frente da prefeitura de Novo Hamburgo.