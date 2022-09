Atos marcam manifestações de rua neste 7 de setembro

Enquanto o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) concentrou sua agenda do feriado de 7 de setembro no Rio de janeiro e em Brasília, outros grupos reservaram espaços para tomar a Avenida Paulista, que receberá reforço policial. Em outra frente, grupos bolsonaristas planejam fazer uma motociata entre o Parque do Ibirapuera, na zona sul, e a avenida Paulista, mas a Polícia Militar já se opôs à iniciativa.

No mesmo dia, também é esperada a presença de apoiadores do presidente na comemoração do bicentenário da Independência no Ipiranga, na zona sul. O policiamento ali será reforçado com 790 policiais militares pela manhã e 216 à tarde a fim de garantir a manutenção da ordem pública no desfile cívico-militar em toda a extensão da Avenida d. Pedro I e no evento, à tarde, de reinauguração do Museu Paulista, no Parque da Independência. Pela primeira vez o desfile será junto ao parque.

O mapa do feriado na Avenida Paulista foi traçado na sexta-feira, em uma reunião com representantes dos movimentos que apresentaram interesse em se manifestar. Participaram da reunião representantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), da Guarda Civil Metropolitana (GCM), da Subprefeitura da Sé, da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e do Ministério Público.

Durante o encontro, foram apresentados os parâmetros legais e também estabelecidos procedimentos operacionais a fim de disciplinar e auxiliar a realização dos movimentos. Há preocupação também com o espaço aéreo no Ipiranga. Só será autorizado o voo de drones, durante o desfile, mediante liberação do IV Comando Aéreo Regional da Força Aérea Brasileira.

A lista de grupos que conseguiram o aval da PM para estacionar carros de som na Avenida Paulista no 7 de Setembro tem nomes como Destro, Patriotas do QG, Patriotas do Brasil, Movimento Monarquista, Damas de Aço e Trio Elétrico Sol Nascente.