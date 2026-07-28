"O risco para o resto do mundo ainda é baixo. Como o ebola é transmitido por contato intenso e não pelo ar, como a covid, não esperamos que se transforme em uma pandemia, pela própria natureza do vírus." Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS).

"O que a gente espera é que haja maturidade das lideranças sindicais em relação ao acordo que regulamenta trabalho no comércio em feriados para que, em torno de uma mesa, possam encontrar soluções para problemas que muitas vezes pareciam não ter solução. Esse é o espírito do nosso governo, buscar o diálogo." Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego.

"Nas últimas duas décadas, o Estado não contou com o impulso demográfico observado em Santa Catarina nem com os ganhos de produtividade que marcaram a trajetória do Paraná. Isso explica por que fomos perdendo posição relativa no cenário nacional. Com uma população envelhecendo e um crescimento demográfico cada vez mais limitado, a produtividade deixa de ser apenas um indicador econômico e passa a ser a principal condição para ampliar renda, competitividade e bem-estar." Lucas Schifino, diretor-executivo do Instituto Fecomércio-RS de Pesquisa (IFEP-RS).