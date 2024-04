26 anos salvando vidas

Pedro Bisch Neto

Neste dia 3 de abril, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) completa 26 anos. Neste período, por todo o esforço em prol de orientar o trânsito, garantir a segurança viária e pelo trabalho educativo feito com diversos públicos, já percebemos grandes avanços. Quando a EPTC foi instituída, em 1998, tínhamos 199 mortes no trânsito ao ano. Em 2023, fechamos com 71 mortes. Essas 128 vidas a mais salvas mostram o quanto já avançamos, mas sabemos que ainda é insuficiente para chegar ao ideal: zerar as mortes no trânsito.

Trabalhamos diariamente em diversas frentes, seja com ações para dar mais fluidez, ajustes na sinalização viária que deixem mais seguras as vias para motoristas ou pedestres, ou com as crianças que são os futuros motoristas e pedestres. Com esse olhar, estreitamos a parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Smed) de modo a incluir no currículo escolar o tema educação para o trânsito. São esforços concentrados para termos menos acidentes e salvar vidas.

Entretanto, não basta apenas nós, enquanto órgão de trânsito, fazermos a nossa parte. A redução dos acidentes e principalmente das mortes, que afetam famílias inteiras, depende de todos nós. É por isso que, quero chamar a atenção da sociedade para esse tema tão sensível. Esperamos que, a exemplo de 2023, este ano termine com uma redução de ao menos 5% no número de mortes. Para isso, a partir de análises técnicas sempre buscando as melhores soluções para um trânsito mais fluido e vias mais seguras, precisamos do apoio de todos. Todos temos um papel fundamental para a construção de um trânsito mais harmônico.

O tema estipulado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para a Campanha de Educação de Trânsito no Brasil, expressa exatamente a consciência que queremos criar. "A Paz no trânsito começa por você", usando o cinto de segurança, atravessando na faixa de pedestre, não usando o celular no trânsito, respeitando a sinalização e o limite de velocidade da via.

Se cada um fizer a sua parte e tiver consciência de que um erro pode custar vidas, isto unido aos esforços de qualificação viária que estamos implementando, não tenho dúvidas que diminuiremos muito as mortes, os acidentes e construíremos no trânsito um ambiente de mais paz e harmonia. Porto Alegre merece.

