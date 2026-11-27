Beatriz Montenegro Castelo



A sinalização do Ministro Gilmar Mendes, na última edição do SindiMais, o maior evento de sindicatos empresariais e de trabalhadores do Brasil, de que reconhecerá a competência da Justiça do Trabalho para julgar ações envolvendo pejotização, provocou repercussão no meio jurídico. A declaração representa um movimento importante diante de inúmeras decisões monocráticas de Ministros do Supremo Tribunal Federal questionando a competência da Justiça especializada, expressamente prevista no artigo 114 da Constituição Federal.



Há, contudo, um aspecto da manifestação do Ministro que merece atenção. No mesmo evento, Gilmar Mendes afirmou que “a pejotização não é um conceito jurídico com contornos fechados. É um rótulo que designa fenômenos muito distintos, desde a escolha racional e autônoma de profissionais altamente qualificados pela via empresarial até a fraude pura e simples”.



O problema dessa formulação está no risco de se confundir a liberdade de organização das relações profissionais com a possibilidade de encobrir vínculos de emprego por meio de contratos entre pessoas jurídicas. Afinal, mesmo uma contratação envolvendo profissionais altamente qualificados pode esconder uma relação de trabalho subordinada. A qualificação técnica ou intelectual do trabalhador, por si só, não transforma uma relação de emprego em atividade empresarial autônoma.



É preciso distinguir conceitos. A terceirização é uma forma legítima de organização da atividade produtiva, cuja licitude foi reconhecida pelo STF. A pejotização, por sua vez, caracteriza-se pela utilização de uma pessoa jurídica para formalizar uma prestação de serviços que, na realidade, reúne os elementos próprios de uma relação de emprego, quais sejam, pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. Quando isso ocorre, a forma contratual civil ou empresarial passa a ser utilizada para afastar a incidência da legislação trabalhista.



Nesse sentido, a pejotização não é um conceito aberto ou indeterminado. Trata-se de uma prática cuja caracterização depende da análise das circunstâncias concretas da prestação de serviços. O fato de o profissional possuir elevada qualificação, receber remuneração expressiva ou ter constituído uma pessoa jurídica não afasta, automaticamente, a possibilidade de reconhecimento do vínculo empregatício.



O risco de uma interpretação que atribua peso à qualificação profissional é estimular a expansão de relações fraudulentas sob o argumento de que trabalhadores mais qualificados teriam plena autonomia para negociar as condições de sua contratação. Essa compreensão ignora que a assimetria de poder também existe em relações envolvendo profissionais com alta formação e remuneração. A natureza jurídica do vínculo não pode ser definida apenas pelo nível de escolaridade, pelo valor da remuneração ou pela roupagem contratual escolhida pelas partes.



Há, ainda, consequências que ultrapassam os interesses individuais de empregadores e trabalhadores. A pejotização aprofunda a regressividade do sistema tributário, permitindo que profissionais remunerados por meio de pessoas jurídicas estejam sujeitos a uma carga tributária inferior àquela incidente sobre trabalhadores menos qualificados, mais pobres e menos escolarizados. Cria-se, assim, uma desigualdade que não decorre necessariamente de diferenças legítimas entre atividades econômicas, mas da possibilidade de escolher uma forma contratual para reduzir encargos.



O impacto também alcança o financiamento da Previdência Social e de outras políticas sociais. A folha de pagamento constitui uma das principais bases de arrecadação destinada à sustentação de nosso estado de bem-estar social. A substituição indiscriminada de vínculos empregatícios por contratos empresariais compromete essa estrutura e transfere para toda a sociedade os custos de escolhas privadas que reduzem a arrecadação. Não se pode admitir que um acordo entre contratante e contratado produza externalidades negativas para os demais cidadãos, especialmente para aqueles que dependem da proteção previdenciária e social.



A fraude consiste justamente em utilizar a forma jurídica para ocultar a realidade dos fatos. No campo das relações de trabalho, isso ocorre quando um contrato civil ou comercial é empregado para dissimular uma relação subordinada, com o propósito de afastar direitos trabalhistas e obrigações tributárias e previdenciárias. A autonomia da vontade não pode ser invocada como justificativa para legitimar uma situação que, na prática, não corresponde ao contrato celebrado.



Por isso, o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho pelo STF precisa vir acompanhado da preservação de sua atribuição essencial: examinar a realidade da prestação de serviços e identificar a natureza jurídica de cada relação. É a Justiça especializada que deve distinguir, à luz das provas e das circunstâncias concretas, o trabalhador empregado do verdadeiro empreendedor.



A livre iniciativa é um valor constitucional, mas não autoriza a supressão de direitos fundamentais nem a transferência dos custos dessa escolha para a coletividade. A qualificação profissional não pode funcionar como salvo-conduto para a fraude. Reconhecer a competência da Justiça do Trabalho e, ao mesmo tempo, limitar sua capacidade de identificar vínculos empregatícios, em função da qualificação do contratado, seria esvaziar, na prática, a própria garantia constitucional que se pretende preservar.



Advogada trabalhista, sócia do escritório de advocacia Montenegro Castelo Advogados Associados