

O debate sobre os pisos constitucionais de gastos com saúde e educação voltou à pauta com a discussão sobre ajuste fiscal. Ele costuma ser travado em termos binários: manter as regras atuais ou "desvincular" (deixando essas áreas à mercê da disputa orçamentária de cada ano). Há um caminho intermediário, que defendo aqui: manter os pisos, mas trocar os indexadores.

Hoje, a União deve aplicar 15% da receita corrente líquida (RCL) em saúde e 18% da receita líquida de impostos (RLI) em educação; nos estados e municípios, os mínimos são, respectivamente, de 12% e 15% (saúde) e de 25% (educação).

A proposta é substituir a receita (RCL ou RLI) por parâmetros ligados à demanda: população, de preferência ponderada pela estrutura etária, mais um ganho real anual, na saúde; população em idade escolar mais um ganho real, na educação. Na saúde, a correção monetária poderia seguir uma cesta de bens e serviços médico-hospitalares, não o IPCA.

A primeira razão para defender essa mudança é a prociclicidade. A arrecadação oscila com o ciclo econômico e com os preços de commodities; a demanda por SUS e escola pública, não. Em recessões, aliás, ela aumenta, pois famílias perdem o plano de saúde e migram da rede privada de ensino. A regra atual manda gastar menos justamente nessas horas.

A segunda é a previsibilidade, que acaba se refletindo também na capacidade de planejamento plurianual. Um hospital inaugurado ou um professor concursado geram despesas por décadas. Financiar compromissos permanentes com base volátil produz o conhecido "stop and go" e, em momentos de bonança, gastos apressados no fim do exercício apenas para cumprir o mínimo.

A terceira diz respeito à União. De cada R$ 100 adicionais de IR e IPI, cerca de metade vai para estados e municípios via FPE, FPM e fundos regionais. Do que sobra, uma parcela eleva automaticamente os gastos com saúde, educação, emendas parlamentares e o Fundo Constitucional do DF, entre outras rubricas.

Com efeito, um ajuste fiscal pelo lado da receita rende bem menos, em termos de resultado primário, do que parece. Além disso, como o arcabouço fiscal limita o crescimento da despesa total a 70% ou 50% da alta das receitas, com um teto de 2,5% reais, itens que acompanham integralmente a arrecadação comprimem todo o resto, a começar pelos investimentos públicos.

Vale lembrar que a vinculação da saúde à RCL federal está longe de ser uma "tradição". Entre 2000 e 2015, o piso era corrigido pela variação nominal do PIB. A RCL passou a valer a partir de 2016, ficou suspensa de 2017 a 2022, sob o teto de gastos da emenda constitucional 95, e só retornou em 2024. Mudar o indexador, portanto, não rompe nenhum pacto histórico.

Há ainda a demografia. A população em idade escolar encolhe, enquanto a de idosos cresce rapidamente. Percentuais fixos da receita ignoram essa transição: muitos municípios são obrigados a gastar 25% em educação com cada vez menos alunos, enquanto falta dinheiro para a atenção à saúde. Indexadores populacionais fariam essa realocação de forma gradual e automática, sem reduzir o gasto por aluno.

Por fim, sobram evidências de espaço para elevar a eficiência, sobretudo na educação. As disparidades regionais do Ideb mostram redes com gasto por aluno semelhante e resultados muito distintos; o Ceará é o exemplo mais conhecido. Pisos atrelados à receita premiam o ato de gastar, não o de entregar, e tornam o orçamento um fim em si mesmo.

Nada disso é estelionato eleitoral. Se o novo indexador continuar contemplando ganhos reais per capita ao longo do tempo, os orçamentos dessas áreas seguirão crescendo acima da inflação e da população atendida, inclusive nos anos de crise, proteção que a regra atual não oferece. Trata-se de dar à saúde e à educação um financiamento mais estável e previsível, não de retirar recursos delas.