William da Silva
Em um cenário de margens apertadas e crédito caro, muitas empresas brasileiras deixam passar oportunidades de financiamento à inovação por desconhecerem as linhas de fomento disponíveis. Ignorar esses recursos significa abrir mão de competitividade e de possibilidades concretas de crescimento.
A Finep oferece alternativas que vão do crédito com condições diferenciadas à subvenção econômica, modalidade de apoio financeiro a fundo perdido, sem exigência de devolução dos recursos. Ainda assim, muitas empresas continuam recorrendo a financiamentos bancários tradicionais, com juros elevados, sem avaliar outras possibilidades.
O volume de recursos disponíveis chama a atenção. Com as contratações do programa Inovacred próximas do limite, a Finep aprovou uma complementação de R$ 1,5 bilhão, elevando a oferta potencial de crédito à inovação a R$ 6,8 bilhões em 2026. A distribuição prevê 70% dos recursos para as regiões Sul e Sudeste e 30% para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, por meio de agentes credenciados pela Finep.
Essas linhas oferecem um suporte crucial às empresas para impulsionar o desenvolvimento tecnológico. Com um crédito mais barato e condições adequadas, o governo e os agentes de fomento melhoram o retorno de quem assume o desafio, criando as condições e a coragem necessárias para avançar. O problema é que, muitas vezes, a falta de informação qualificada afasta as empresas de recursos que poderiam transformar apostas ousadas em realidades competitivas.
A questão, portanto, não é apenas a disponibilidade de capital, mas a capacidade de acessá-lo. Isso exige projetos bem estruturados, governança e alinhamento entre os investimentos propostos e a estratégia do negócio. Editais e incentivos precisam deixar de ser vistos como entraves burocráticos e passar a integrar o planejamento das empresas.
Em um mercado cada vez mais competitivo, tratar o fomento à inovação como assunto secundário tem um custo: perder oportunidades de investir, crescer e ganhar eficiência. O capital existe, mas não basta estar disponível. É preciso preparo para transformá-lo em resultado.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!