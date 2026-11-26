Cristian Machado
A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) completa 35 anos, nesta sexta-feira, 27 de novembro. A instituição desenvolve os programas Sistema Nacional de Emprego (SINE), Programa Gaúcho de Artesanato (PGA) e Vida Centro Humanístico.
No que tange à execução do programa SINE, as 152 Agências FGTAS/Sine contabilizaram 507.204 atendimentos, de janeiro a setembro de 2026. No período, foram ofertadas 71.178 vagas e realizados 234.480 encaminhamentos para oportunidades de emprego.
Entre os principais marcos de 2026 está a inauguração da 1ª Casa do Trabalhador do RS. A unidade representa a modernização da política pública de emprego no Estado, que envolve a renovação dos espaços físicos e a ampliação da oferta de serviços.
Já o PGA alcançou a marca de 108.665 artesãos cadastrados em 2026. Entre os destaques do ano estão a realização da VI ARTENORTE e da 43ª Expoargs.
Realizada entre os dias 20 e 22 de novembro, em Capão da Canoa, a VI ARTENORTE reuniu 144 artesãos de 26 municípios gaúchos. Foram comercializadas 3.179 peças, totalizando R$ 151.409,90 em vendas.
Já a 43ª Expoargs ocorreu simultaneamente à 49ª Expointer, no Pavilhão do Artesanato Gaúcho. O evento reuniu 202 expositores de 56 municípios, distribuídos em 123 estandes. Ao todo, foram comercializadas 60.069 peças, que somaram R$ 2.398.734 em vendas.
No Vida Centro Humanístico, o principal avanço de 2026 foi a entrega da obra de cobertura e a autorização da recuperação dos sanitários e vestiários. Ao todo, serão investidos mais de R$ 15 milhões na recuperação de cerca de 26 mil m² de instalações. Referência
na Zona Norte da Capital, o Vida realizou mais de 70 mil atendimentos em 2026.
Com relação à qualificação profissional, a FGTAS garantiu neste ano o repasse de recursos do Governo Federal para a realização de 50 turmas, atendendo 1.000 trabalhadores em 25 municípios gaúchos. Ao todo, serão investidos R$ 2,7 milhões em cursos de formação
profissional para a indústria, a construção civil, o comércio e o setor de serviços em 2027.
Ao celebrar 35 anos de história, a FGTAS reafirma seu compromisso com a promoção das políticas públicas de trabalho, emprego e desenvolvimento social no Rio Grande do Sul. Vida longa à FGTAS!
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