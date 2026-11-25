Liliani Cafruni
Ao entrar no mar, em um rio ou em uma lagoa, poucas pessoas pensam no trabalho necessário para avaliar se aquela água oferece condições seguras para o banho. Por trás dessa informação, há ciência, monitoramento e cooperação para proteger a saúde da população.
Pelo 11º ano consecutivo, a Corsan participa do Programa Balneabilidade, em parceria com a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Até 22 de fevereiro de 2027, nossas equipes realizarão análises em 55 pontos de 36 municípios gaúchos. Os resultados subsidiam as avaliações da Fepam, responsável pelos boletins semanais que informam quais locais estão próprios ou impróprios para banho.
A Corsan realiza cerca de 920 mil análises mensais para monitorar a qualidade da água tratada distribuída em 317 municípios. Embora a água para consumo e a balneabilidade tenham critérios distintos, ambas exigem profissionais qualificados e estrutura laboratorial.
Na parceria com a Fepam, realizamos exames microbiológicos e, em seis balneários, monitoramos também cianobactérias. Parte desse trabalho ocorre no Laboratório Central de Águas, em Porto Alegre, que recebeu R$ 5 milhões para modernização e ampliação de sua capacidade analítica.
Mas monitorar não basta. A qualidade dos rios, lagos e praias reflete a forma como ocupamos as cidades, tratamos o esgoto, descartamos resíduos e protegemos os mananciais. Por isso, expandir a coleta e o tratamento de esgoto significa também reduzir a pressão sobre os recursos hídricos. Essa transformação acontece debaixo das ruas, longe dos olhos da população.
Preservar a água exige ainda responsabilidades compartilhadas entre poder público, empresas e cidadãos. Ao transformar análises técnicas em informação acessível, o Programa Balneabilidade ajuda as famílias a fazer escolhas mais seguras e amplia a consciência sobre o cuidado com o ambiente.
Cuidar da água não começa quando abrimos a torneira, nem termina quando ela deixa nossas casas. É um compromisso que acompanha todo o seu ciclo e que influencia diretamente a saúde, o desenvolvimento das cidades e o futuro do meio ambiente.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!