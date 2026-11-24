Pedro Horn Sehbe



Há algo especial quando as pessoas voltam a ocupar a cidade e a se reconhecer como comunidade. Uma praça cheia de famílias, crianças encantadas e gerações reunidas nos recorda que a urbe é, sobretudo, o lugar onde a vida acontece.



Há dez anos, o Grande Espetáculo de Natal nasceu do desejo de reunir famílias em uma celebração capaz de emocionar e resgatar o espírito natalino. Cresceu e se tornou uma tradição. Mais do que uma apresentação artística, representa uma escolha: devolver às pessoas o coração de Caxias do Sul e acreditar na força dos encontros.



Como empresário, acredito que a longevidade também se constrói preservando laços com a comunidade. E que cuidar dos espaços públicos é reconhecer que aquilo que pertence a todos exige o compromisso de cada um.



Em "O Livro das Virtudes", William Bennett nos lembra dos valores que aprendemos em casa, pelo exemplo de pais e avós, e levamos para a vida em sociedade. A civilidade está exatamente aí.



Neste ano, o espetáculo contará a história de um avô e sua neta em uma jornada pelo tempo, pelas memórias, pela coragem e pela importância de compartilhar. Uma narrativa sobre o que recebemos das gerações anteriores e escolhemos transmitir às próximas.



É impossível falar dessa transmissão sem lembrar o sentido mais profundo do Natal. No Evangelho de Lucas, em meio à simplicidade de uma noite, nasce Jesus. Ao redor de uma criança, uma família se reúne, e uma promessa de esperança atravessa o tempo.



Lucas conta que Maria guardava aqueles acontecimentos, meditando sobre eles em seu coração. Talvez porque uma mãe saiba preservar aquilo que as palavras não alcançam.



A fé que nos sustenta quando faltam certezas. O amor presente nos gestos mais simples. A esperança que nos faz continuar. São valores que não se compram nem se transmitem apenas por palavras: precisam ser vividos. Na família encontram seu primeiro acolhimento.



O tempo transforma pessoas, cidades e costumes. Mas certos valores permanecem porque alguém, antes de nós, escolheu cultivá-los. Talvez seja esse o verdadeiro espírito do Natal: preservar aquilo que merece atravessar gerações.