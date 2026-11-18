Karen Argenta
E se uma das maiores vantagens competitivas de uma empresa estivesse na capacidade de perceber o que ainda não foi dito, conectar pessoas e enxergar oportunidades onde outros veem desafios?
O empreendedorismo feminino vai além da abertura de empresas e da conquista de espaço. Representa uma maneira de pensar, construir relações, desenvolver pessoas e gerar resultados.
Ao longo de mais de 20 anos desenvolvendo líderes em indústrias, serviços e organizações de diferentes portes, percebi que resultados consistentes dependem não apenas de processos, mas de pessoas que saibam conduzir pessoas.
Há seis anos, também empreendendo com consultoria, mentoria e coaching de liderança, reforço essa convicção: integrar estratégia, comportamento e relacionamento transforma negócios.
A mulher empreendedora tem uma habilidade valiosa: olhar para o negócio e para as pessoas ao mesmo tempo. Sua capacidade de interpretar cenários, compreender comportamentos e antecipar necessidades amplia a qualidade das decisões e gera oportunidades.
Entre seus diferenciais, destaco cinco:
1. Inteligência relacional: compreender pessoas e construir relações de confiança.
2. Conexão: transformar relacionamentos em parcerias e novos negócios.
3. Visão multidimensional: considerar diferentes perspectivas e tomar decisões mais completas.
4. Desenvolvimento de pessoas: reconhecer talentos, estimular autonomia e fortalecer equipes.
5. Adaptabilidade: aprender, rever caminhos e transformar desafios em possibilidades.
Essas competências não são exclusivas das mulheres, mas muitas as desenvolvem e aplicam de forma diferenciada em suas trajetórias.
E há algo fundamental: a mulher não precisa provar que consegue fazer tudo. Precisa reconhecer seu valor, fortalecer sua liderança e construir negócios que não dependam exclusivamente dela.
Empreender também é ocupar espaços de decisão, fortalecer redes, compartilhar conhecimento e abrir caminhos para outras mulheres.
Quando uma mulher fortalece seu negócio, movimenta parceiros, colaboradores, famílias e comunidades.
O futuro do empreendedorismo feminino não está apenas em ampliar o número de mulheres à frente de empresas, mas em aumentar sua participação nas decisões que transformam negócios e instituições.
Fica a reflexão: estamos realmente aproveitando o potencial das mulheres ou ainda enxergamos suas competências com lentes antigas?
O empreendedorismo feminino não é apenas uma conquista das mulheres. É uma oportunidade de evolução para todo o ambiente empresarial.
Vice coordenadora do Núcleo da Moda da Associação Comercial de Porto Alegre, Consultora, Mentora e coach de Liderança Executiva e Estratégica
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