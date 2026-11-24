Luciano de Faria Brasil
A Black Friday se consolidou no calendário do varejo, mas a promessa de descontos exige atenção aos limites da comunicação comercial. Entre anúncios de oportunidades por tempo limitado, estoques reduzidos e grandes abatimentos, nem sempre é simples distinguir uma estratégia legítima de uma mensagem que induz o consumidor ao erro. A questão não está em persuadir, algo próprio da publicidade, mas em distorcer informações.
O Código de Defesa do Consumidor não proíbe o apelo comercial. Veda, porém, a publicidade enganosa, inclusive por omissão, quando uma informação falsa ou incompleta pode levar o consumidor a uma decisão que não tomaria se conhecesse as condições reais da oferta. O artigo 37 proíbe essa prática. Já os artigos 30 e 31 determinam que a publicidade suficientemente precisa vincula o fornecedor e que preços e condições devem ser apresentados com clareza.
Expressões como “metade do preço” ou “últimas unidades” podem ser legítimas quando correspondem à realidade. O problema surge quando o preço é artificialmente elevado antes da promoção, o desconto não considera o valor praticado ou informações essenciais — como frete, juros e prazo de entrega — ficam escondidas. A urgência fabricada e a escassez fictícia deixam de ser técnicas de marketing quando criam uma percepção falsa sobre a oferta.
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