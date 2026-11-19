Maicon Dias



Por que alguém leva um produto que nem pretendia só porque a embalagem é de edição limitada, volta à cafeteria pelo sabor da estação ou espera o ano inteiro pelo panetone? Na maioria das vezes, a necessidade passa longe. Naquele período, o produto ganha um significado que não teria em outra época, e a sazonalidade transforma uma compra comum em algo que parece pedir atenção imediata.



O marketing conhece bem esse mecanismo, mas ele não se limita à publicidade. A novidade desperta curiosidade, as referências culturais ativam memórias e a percepção de escassez muda o modo como avaliamos uma oportunidade. Quando sabemos que um produto estará disponível por pouco tempo, o risco de perdê-lo entra na conta.



É o velho “se eu não comprar agora, talvez não consiga depois”. O prazo, que seria só uma informação comercial, vira estímulo ao desejo.



O panetone ilustra bem isso. Nada impede que seja consumido em março, mas o Natal acrescenta memória afetiva, tradição e expectativa. O sabor de estação e as embalagens de edição limitada seguem outra lógica, apoiada em novidade, pertencimento e no prazer de experimentar algo antes que desapareça.



Para as marcas, a oportunidade está em dar ao público motivos para enxergar um produto de outra forma, mesmo sem mexer muito na sua composição. Uma edição especial renova o interesse, gera conversa e reaproxima consumidores que já conheciam a categoria.



Mas há uma linha entre criar desejo e fabricar urgência. Quando tudo é anunciado como exclusivo, a exclusividade se esvazia. E quando a escassez soa artificial ou puramente oportunista, o consumidor enxerga a estratégia antes de enxergar o valor do produto.



A sazonalidade também não salva uma marca sem significado. Pode concentrar atenção por algumas semanas, mas qualidade, coerência e uma proposta que faça sentido para o público continuam sendo pré-requisitos. O trabalho está em converter o interesse momentâneo em uma experiência que gere memória, em vez de só apressar uma compra.



Produtos sazonais lembram que as pessoas compram pelo que um produto faz e pelo que ele representa em determinado contexto. Marcas que entendem isso sabem que fazer algo desaparecer rápido é fácil, mas o difícil é dar às pessoas uma razão para querê-lo enquanto ele existe.