Vera Armando
O verdadeiro compromisso de um político começa pela compreensão de que ocupar um cargo público não significa ser dono dele. Representar a população exige responsabilidade, maturidade, equilíbrio e, acima de tudo, disposição para servir.
Uma das maiores armadilhas da vida pública é a falsa sensação de poder. O mandato não coloca ninguém acima dos demais, nem concede privilégios pessoais. Ao contrário, impõe limites, deveres e a obrigação de prestar contas à sociedade.
O dinheiro público não pertence ao parlamentar. A estrutura do gabinete também não é propriedade de quem ocupa o cargo. Assessores estão a serviço do mandato e de suas funções públicas, não de interesses particulares ou favores pessoais.
Tenho convicção de que o desrespeito a princípios básicos tem contribuído para enfraquecer a credibilidade dos parlamentos.
O uso indevido de recursos públicos é uma das distorções mais graves da atividade política. Além de exigir investigação e responsabilização, compromete a confiança da população nas instituições. Cada centavo deve servir ao interesse coletivo, jamais a benefícios pessoais ou políticos.
Também preocupa a transformação da tribuna em palco de disputas ideológicas e discursos voltados exclusivamente às redes sociais. O debate político é legítimo, mas não pode substituir a busca por soluções para a saúde, segurança, educação e outras necessidades da população.
Ausências injustificadas, viagens sem resultados de interesse público e utilização da estrutura parlamentar para benefícios particulares também precisam ser questionadas. O mandato exige trabalho, não oferece licença para privilégios.
A autoridade de um representante não está em mandar, mas em assumir responsabilidades. Maturidade política significa reconhecer limites, respeitar as instituições, ouvir opiniões diferentes e compreender que nenhuma função pública torna alguém superior ao cidadão.
Transgressões devem ser apuradas e, quando comprovadas, punidas com o rigor da lei. A omissão diante de irregularidades apenas amplia a desconfiança da sociedade.
A política precisa recuperar o sentido do serviço público. Menos vaidade, menos personalismo, menos disputas por protagonismo e mais trabalho, respeito e resultados.
O cargo é temporário. A responsabilidade é permanente. E o mandato pertence à população.
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