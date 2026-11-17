Ana Carolina Garini



Depois de mais de 20 anos trabalhando em grandes empresas, aprendi que boas intenções não são suficientes para gerar resultados. É preciso ter estratégia, fazer escolhas, acompanhar indicadores e, principalmente, entender o que realmente está mudando com aquilo que fazemos.



Hoje, à frente da Escola da Nuvem, vejo que essa lógica também faz muito sentido quando falamos de impacto social. O Brasil mobiliza bilhões de reais em investimento social privado. Segundo o Censo GIFE 2024/2025, foram aproximadamente R$ 5,8 bilhões em 2024. É um volume importante, que demonstra o potencial de participação do setor privado na transformação da sociedade.



Mas existe uma pergunta que considero ainda mais relevante do que quanto investimos: o que estamos conseguindo transformar com esse investimento?



Para mim, essa é uma das discussões centrais da Filantropia 2.0.



Não se trata de diminuir a importância das doações. Muito pelo contrário. O financiamento é fundamental para que organizações sociais existam, cresçam e ampliem seu impacto. Mas a contribuição do setor privado pode ir além do apoio financeiro, incorporando conhecimento, tecnologia, experiência profissional e acesso a oportunidades.



Pense no desafio da empregabilidade. De um lado, temos pessoas que precisam de formação, desenvolvimento profissional e oportunidades para entrar ou se recolocar no mercado de trabalho. Do outro, organizações que buscam talentos com competências cada vez mais específicas, especialmente em um cenário de transformação tecnológica e avanço da inteligência artificial. Por que não aproximar esses dois lados de maneira mais intencional?



Além de financiar a formação de alunos, uma empresa pode mobilizar colaboradores para mentorias, compartilhar conhecimentos técnicos, apoiar o desenvolvimento de competências profissionais e abrir processos seletivos para pessoas que dificilmente chegariam a essas oportunidades pelos caminhos tradicionais. Isso não significa substituir a responsabilidade social por uma agenda de recrutamento. Significa reconhecer que impacto social e necessidades reais do mercado podem caminhar juntos.



Na Escola da Nuvem, trabalhamos justamente nessa conexão entre formação gratuita em tecnologia, desenvolvimento profissional e empregabilidade. Uma das coisas que mais me chama a atenção é como o envolvimento de diferentes organizações pode fazer diferença em várias etapas dessa trajetória.



Formar é fundamental, mas precisamos olhar também para o que acontece depois da formação. O aluno conseguiu concluir? Desenvolveu novas competências? Conquistou uma certificação? Teve acesso a uma entrevista? Conseguiu uma oportunidade de trabalho ou de geração de renda? Essas perguntas importam.



O impacto precisa ser acompanhado com a mesma seriedade com que acompanhamos resultados de negócio. Isso não significa que tudo possa ser reduzido a uma planilha. Transformações sociais são complexas, acontecem em tempos diferentes e nem sempre são fáceis de medir. Mas essa complexidade não pode ser uma justificativa para deixarmos de acompanhar resultados, aprender com os dados e melhorar o que fazemos.



A transparência também é parte dessa construção. Segundo a Pesquisa Doação Brasil 2024, do IDIS em parceria com a Ipsos, a confiança na instituição é um fator relevante para a decisão de doar. Isso reforça a responsabilidade das organizações sociais de demonstrar como os recursos são utilizados e quais resultados estão sendo alcançados. Também é um incentivo para que o investimento social seja tratado como uma agenda estratégica, com objetivos claros, continuidade e acompanhamento de resultados, e não apenas como uma iniciativa pontual.



Acredito que temos uma oportunidade enorme de aproximar o mundo corporativo e o terceiro setor. As organizações sociais conhecem de perto os desafios das populações que atendem, enquanto as empresas podem contribuir com conhecimento especializado e acesso a novas oportunidades. Quando essa colaboração acontece com objetivos claros e responsabilidade compartilhada, conseguimos construir soluções mais consistentes.



A pergunta que eu gostaria de deixar para as empresas não é apenas quanto pretendem investir em impacto social, mas quanto estão dispostas a contribuir para que esse investimento se traduza em oportunidades concretas. Porque o dinheiro é fundamental. Mas, muitas vezes, o que transforma uma trajetória é a oportunidade que vem junto com ele.



CEO da Escola da Nuvem, organização social que oferece formação gratuita em tecnologia e desenvolvimento profissional, conectando educação à empregabilidade