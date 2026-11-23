Sérgio Chesini



Garibaldi é reconhecida mundialmente por seus espumantes, com o título de Capital Nacional do Espumante, e vem conquistando cada vez mais espaço no turismo nacional. Somos um município de 35 mil habitantes, que preserva suas raízes e valoriza a própria história, presente na arquitetura, nos costumes, na gastronomia e na cultura da nossa gente. Ao mesmo tempo, nunca deixamos de olhar para o futuro. É dessa combinação entre tradição e capacidade de inovar que vem boa parte da força do desenvolvimento que temos construído nos últimos anos.



A nova edição do Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (Idese), elaborado pelo Departamento de Economia e Estatística do RS, ajuda a dimensionar essa evolução. Garibaldi ocupa a 25ª posição entre os 497 municípios gaúchos, sete lugares acima da classificação registrada em 2022. Em 2024, o índice geral chegou a 0,72, considerando os resultados nas áreas da Saúde, Educação e Renda.



Na Saúde, alcançamos o quarto melhor índice do Estado, com 0,891. Esse resultado tem um significado especial, porque cuidar das pessoas sempre foi uma prioridade da nossa gestão. Em 2026, a previsão é destinar R$ 41,6 milhões à área, o equivalente a 20,83% do orçamento próprio, percentual superior ao mínimo constitucional de 15%.



O desenvolvimento também depende de uma economia capaz de gerar oportunidades. Garibaldi tem uma base industrial importante, um comércio ativo e um setor de serviços que acompanha o crescimento do município. Somente em 2026, foram abertas 235 novas empresas e formalizados 718 MEIs. Esses números representam pessoas que decidiram investir no futuro da cidade.



O turismo reforça esse movimento. Em 2025, Garibaldi recebeu 906.458 visitantes, um aumento de 42,9% em relação a 2024. A atividade movimentou R$ 84,9 milhões na economia local e abriu espaço para que muitos negócios se fortalecessem. Para 2026, a expectativa é chegar a 1 milhão de visitantes.



Acreditamos que o desenvolvimento econômico só faz sentido quando vem acompanhado de melhores condições de vida e de uma cidade que oferece oportunidades à população. Garibaldi tem uma história construída por pessoas que acreditaram no município e ajudaram a transformá-lo no que é hoje. Nosso compromisso é seguir avançando nessa trajetória e preservando aquilo que nos torna únicos.



Prefeito de Garibaldi