Laura Helena Pelizzoli
Ao longo da nossa vivência empresarial aprendemos que nenhuma empresa cresce de forma isolada. Empreender exige conhecimento, capacidade de adaptação, disposição para ouvir e, sobretudo, para construir relações. É por isso que acredito tanto na força do associativismo empresarial. E acredito também que está mais do que na hora de ampliar a presença das mulheres nesses espaços.
Foi a partir dessa percepção que surgiu o Comitê da Mulher do Sindiatacadistas RS, estruturado na atual gestão e que iniciou suas atividades em abril deste ano. A iniciativa nasceu da constatação de que se queremos um associativismo empresarial representativo da realidade das empresas e da sociedade, precisamos garantir que as mulheres também estejam onde as decisões são construídas.
O Comitê reúne empresárias que já participam das diretorias de sindicatos integrantes do Sindiatacadistas e busca ampliar essa presença, através do movimento Grupo Mulheres Empreendedoras Sindiatacadistas RS. Queremos estimular conexões, capacitação, troca de experiências e, principalmente, aproximar cada vez mais as mulheres do movimento associativo.
Isso também representa uma transformação na própria forma de fazer gestão. As mulheres chegam aos espaços de liderança com suas experiências, conhecimentos e diferentes perspectivas. De acordo com dados do Sebrae, o Brasil registrou, nos últimos 10 anos, um crescimento de 27% do empreendedorismo feminino e, em dezembro de 2025, já eram 10,4 milhões de donas de negócios.
Essa diversidade de olhares é muito importante diante dos desafios que as empresas enfrentam. E o empreendedorismo feminino ainda convive com questões específicas. Muitas mulheres precisam conciliar responsabilidades profissionais e familiares e, em diversos momentos, enfrentam estruturas e expectativas sociais que não acompanharam a mesma velocidade de suas transformações profissionais.
Por isso, o Comitê da Mulher do Sindiatacadistas RS tem essa missão de aproximar, conectar e estimular. Queremos que mais empresárias conheçam o sindicato não apenas como uma entidade de representação, mas também como um espaço de aprendizado, relacionamento, informação, capacitação e construção coletiva.
Coordenadora do Comitê da Mulher do Sindiatacadistas RS
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