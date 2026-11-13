O que o Brasil pode aprender com o Vale do Silício sobre o futuro da tecnologia

Rodrigo Strey



Nos últimos anos, o já reconhecido potencial de inovação do Vale do Silício tem sido ainda mais relevante para o cenário global de tecnologia. Ao visitar diversas empresas da região nas últimas semanas, pude perceber de forma prática as transformações que estão acontecendo e como esse processo vai além do surgimento de novas ferramentas: estamos diante de uma mudança estrutural na forma como o software é desenvolvido, como as equipes trabalham e, principalmente, como a tecnologia gera valor para os negócios.



Um dos pontos que mais me chamou a atenção na visita a diversas empresas da região foi o fato de que a inteligência artificial definitivamente não é mais apenas uma ferramenta de apoio à produtividade, mas uma solução estratégica que potencializa a execução de processos, o desenvolvimento de soluções e transforma a própria estrutura das empresas de tecnologia.



Uma das principais tendências observadas no ecossistema de inovação é a evolução das fábricas de software para modelos de operação orientados por inteligência artificial. Nesse formato, a tecnologia não é apenas incorporada ao processo de desenvolvimento, mas passa a fazer parte da estrutura que sustenta a entrega dos projetos.



Isso significa repensar a distribuição de tarefas, a composição das equipes e a forma como os projetos são executados. Atividades tradicionalmente realizadas por desenvolvedores podem ser apoiadas ou executadas por agentes inteligentes, enquanto os profissionais passam a concentrar esforços em arquitetura, decisões estratégicas, integração e resolução de problemas mais complexos.



Essa transformação é especialmente importante para o Brasil, que possui um mercado de tecnologia consolidado, profissionais qualificados e grandes oportunidades de inovação. O desafio agora é compreender como incorporar essas mudanças aos modelos de negócio e acelerar nossa capacidade de competir em um cenário cada vez mais global.



O movimento também provoca uma reflexão sobre os modelos comerciais do setor. Se parte do desenvolvimento pode ser automatizada, a competitividade das empresas tende a depender cada vez menos do volume de profissionais envolvidos e mais da capacidade de entregar soluções consistentes, seguras e alinhadas aos objetivos dos clientes.



Outro avanço relevante está nas plataformas de desenvolvimento aumentado por IA. Já existem soluções capazes de interpretar comandos em linguagem natural, gerar códigos, estruturar aplicações e executar etapas do desenvolvimento com níveis crescentes de autonomia.



Essas ferramentas ampliam as possibilidades de produtividade, mas também trazem novos desafios. Desenvolver mais rapidamente não significa, necessariamente, desenvolver melhor. Em ambientes corporativos, é preciso garantir que os sistemas respeitem padrões técnicos, regras de negócio, requisitos de segurança e arquiteturas já existentes.



Por isso, um dos grandes diferenciais competitivos deverá estar na capacidade de combinar agentes inteligentes com conhecimento profundo sobre o contexto de cada organização. A inteligência artificial pode acelerar a execução, mas compreender o problema que precisa ser resolvido continuará sendo uma responsabilidade fundamental das equipes de tecnologia.



Essa evolução também abre novas perspectivas para a modernização de sistemas corporativos. Com o avanço da IA, surgem novas possibilidades para analisar códigos, identificar oportunidades de melhoria, automatizar etapas de desenvolvimento e acelerar a integração entre plataformas.



É nesse contexto que ganha força o conceito de empresas agênticas, organizações que incorporam agentes de inteligência artificial à execução e à gestão de processos, trabalhando de forma integrada às equipes humanas. É uma nova visão, que permite estruturar operações em que agentes inteligentes possam interpretar informações, executar atividades, interagir com diferentes sistemas e apoiar decisões, sempre dentro de parâmetros de governança e supervisão.



Outro aprendizado importante é que a evolução tecnológica não depende apenas da capacidade de inovar, mas também de criar ambientes que permitam experimentar, medir resultados e ajustar rapidamente as estratégias. A cultura de engenharia, a colaboração entre equipes e a busca contínua por eficiência precisam acompanhar a adoção das novas ferramentas.



O que vemos no Vale do Silício não é simplesmente uma corrida para desenvolver mais software com menos recursos. É uma transformação na maneira como a tecnologia é concebida, produzida e entregue.



Para o Brasil, a oportunidade está em deixar de ser apenas um consumidor dessas inovações e assumir um papel mais ativo na construção de novos modelos de desenvolvimento e serviços tecnológicos. Temos conhecimento, mercado e capacidade técnica para isso. O próximo passo é transformar esse potencial em soluções que gerem resultados concretos.

