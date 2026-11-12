Um gesto simples que transforma relações

Maurício Coloniezzi Erthal
Em 13 de novembro celebramos o Dia Mundial da Gentileza, uma data que nos convida a olhar para o outro com mais atenção, respeito e humanidade. Em um tempo marcado pela aceleração, pela volatilidade e pelas relações mediadas por caracteres, a gentileza surge como uma força transformadora, capaz de construir pontes onde antes havia distância e fortalecer os vínculos que sustentam a vida em comunidade.
A primeira escola da gentileza é a família. É no ambiente familiar que aprendemos a ouvir, compartilhar, acolher e cuidar. Pequenos gestos, como uma palavra de incentivo, um pedido de desculpas sincero ou um abraço oferecido no momento certo, ajudam a criar laços de confiança e afeto. Famílias que cultivam a gentileza constroem relações mais saudáveis e oferecem às novas gerações exemplos concretos de empatia e respeito.
Na escola, a gentileza também desempenha um papel fundamental. O ambiente educativo é um espaço privilegiado para a formação integral das pessoas. Quando estudantes, educadores e famílias praticam a escuta, o diálogo e a valorização das diferenças, criam-se condições favoráveis para a aprendizagem e para a convivência harmoniosa. A gentileza reduz conflitos, fortalece o sentimento de pertencimento e contribui para a construção de uma cultura de paz.
Na sociedade, os reflexos dessa postura tornam-se ainda mais evidentes. Atitudes simples, como respeitar as regras de convivência, oferecer ajuda a quem necessita ou tratar cada pessoa com dignidade, geram impactos que vão muito além do momento em que acontecem. A gentileza tem a capacidade de inspirar novas atitudes, criando uma corrente positiva que fortalece o bem comum.
Neste Dia Mundial da Gentileza, somos convidados a recordar que grandes transformações começam em pequenos gestos. Ao cultivar a gentileza na família, na escola e na sociedade, estamos contribuindo para a construção de comunidades mais humanas, fraternas e solidárias, onde cada pessoa se sente acolhida, valorizada e capaz de fazer a diferença na vida do outro.
Que vivamos mais este dia com a mais terna gentileza.
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