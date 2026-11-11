Sua empresa tem equilibrado inovação e segurança?

Mateus Magno



O relatório "Desbloqueando o Potencial da IA no Brasil 2026", da Strand Partners, revelou que 50% das empresas brasileiras já utilizam inteligência artificial. A velocidade dessa adoção aponta para um novo desafio: como experimentar, testar e colocar novas soluções em prática sem ampliar desnecessariamente a exposição a riscos?



Muitas organizações ainda tratam inovação e segurança como agendas separadas. Enquanto a primeira busca velocidade, experimentação e eficiência, a segunda costuma aparecer apenas no momento de avaliar riscos e aprovar uma nova tecnologia.



De um lado, existe a pressão para construir rapidamente, automatizar processos e buscar eficiência. Do outro, a necessidade de garantir segurança, controle e responsabilidade em ambientes cada vez mais orientados por IA. O caminho, porém, não é escolher entre inovar ou controlar riscos. É mudar a forma como a segurança participa da inovação.



É justamente nesse ponto que entra a ambidestria organizacional: a capacidade de explorar o novo e, ao mesmo tempo, fortalecer aquilo que já existe. Um conceito tradicional da teoria da administração que ganha uma nova dimensão com a inteligência artificial: inovar enquanto se constrói a capacidade de controlar os riscos dessa inovação. Em vez de aparecer no final do processo, como uma barreira para aprovar determinada tecnologia, ela precisa estar presente desde a concepção da solução.



A maturidade de uma empresa, portanto, não deve ser medida apenas pela velocidade com que implementa inteligência artificial, mas pela capacidade de gerar valor com a tecnologia sem perder o controle sobre seus efeitos.



Isso exige responder a perguntas que vão além de “qual ferramenta de IA podemos usar?”. Acrescenta-se aí o quanto de valor essa aplicação realmente gera, quais modelos estão em uso, dados utilizados… É preciso avaliar ainda se existe uma estrutura de governança definida, se as decisões automatizadas têm supervisão adequada e quais riscos surgem quando essa tecnologia passa a fazer parte da operação.



Se essas respostas não existem, a empresa pode até estar avançando em IA, mas ainda não está fazendo isso de forma ambidestra.



Como empresas ambidestras colocam isso em prática?



Na prática essas empresas maduras buscam saber o que já está acontecendo dentro da própria organização. Isso significa realizar um inventário das soluções de IA utilizadas, inclusive aquelas adotadas informalmente pelas equipes e que podem não fazer parte dos processos oficiais de tecnologia.



Depois, estabelecem regras claras de governança, e unem tecnologia, jurídico, segurança e áreas de negócio para participarem da discussão, porque os impactos da IA não ficam restritos ao departamento de TI.



Outro ponto crucial é que elas criam mecanismos para testar as soluções antes de ampliá-las. Utilizam avaliações de segurança, critérios de aprovação, supervisão humana e acompanhamento dos resultados ajudam a identificar problemas antes que eles cheguem a processos críticos.



Dependendo do estágio e do perfil da organização, também avaliam caminhos de certificação, como a ISO/IEC 42001, voltada à gestão de sistemas de inteligência artificial. O ponto central é que a governança não deve funcionar como freio da inovação, mas como infraestrutura para que ela possa escalar.



Uma empresa que estabelece previamente seus limites consegue dar mais autonomia às equipes para experimentar. Quando as regras são claras, não é necessário transformar cada novo projeto em uma discussão do zero sobre segurança, dados e responsabilidade.



Inovação e segurança precisam andar juntas



Um levantamento divulgado no último ano aponta que essa discussão se tornou tão urgente. Dados da McKinsey mostraram que 88% das empresas pesquisadas já utilizavam IA em pelo menos uma função, mas apenas uma parcela pequena relatava impacto significativo nos resultados. O dado ajuda a ilustrar uma questão importante: adotar tecnologia não é o mesmo que transformar o negócio.



Por isso, a discussão sobre IA deixou de ser exclusivamente tecnológica. Ela passou a envolver estratégia, gestão de riscos, pessoas, processos e, principalmente, a capacidade de tomar decisões melhores.



No fim, a equação não é sobre escolher um lado, pois quem inova sem governar pode acumular riscos. Quem governa sem inovar pode limitar sua capacidade de transformação.



Na era da inteligência artificial, a vantagem estará nas organizações capazes de fazer as duas coisas ao mesmo tempo: acelerar o novo sem perder o controle do que já construíram.





CEO da MAGNOTECH