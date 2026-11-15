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Publicada em 15 de Novembro de 2026 às 17:49

O preço das regras que não valem para todos

Gabriel Siviero Dal Ponte, advogado tributarista e associado do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)

Gabriel Siviero Dal Ponte, advogado tributarista e associado do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)

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Gabriel Siviero Dal Ponte

No livro Por que as nações fracassam, os economistas Daron Acemoglu e James Robinson, laureados com o Nobel de Economia, sustentam que a diferença entre países ricos e pobres não está na geografia nem na cultura, mas na natureza de suas instituições.

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