O novo conceito de morar bem no Litoral

Cássio Werlang Coelho e Rodrigo Dimer



Estar próximo à natureza, conviver e contar com serviços e infraestrutura no entorno. O que antes remetia a um estilo de vida de férias passou a integrar as expectativas de quem busca um lugar para viver. Após a pandemia, o conceito de wellness ganhou força no mercado imobiliário, ampliando o olhar sobre o que significa morar bem.



O conceito considera de que forma a localização, a arquitetura, a mobilidade, a natureza e a convivência contribuem para a saúde física e mental. O potencial é expressivo. Segundo o Global Wellness Institute, o mercado mundial de wellness real estate, setor voltado ao bem-estar, movimentou US$ 876 bilhões em 2025 e deve alcançar US$ 1,8 trilhão em 2030.



No Litoral Norte gaúcho, a tendência encontra terreno favorável. Os 23 municípios da região somam cerca de um milhão de moradores permanentes, com crescimento populacional de mais de 50% em algumas cidades, entre 2010 e 2022, e alta constante, especialmente depois da pandemia e das enchentes. Esse avanço amplia a demanda por infraestrutura, comércio, serviços e, claro, moradia.



Em 2024, o segmento imobiliário regional movimentou mais de R$ 6 bilhões em vendas, de acordo com o Sinduscon-RS. No primeiro semestre deste ano, foram estimados R$ 3,74 bilhões em transações, que devem chegar a R$ 8,27 bilhões no final de 2026. São pessoas que buscam mais que uma casa ou um apartamento: elas querem viver bem e desacelerar.



Por isso, o mercado voltado ao bem-estar está tão conectado aos novos projetos da região. A maioria deles prevê não apenas os espaços de saúde dentro dos empreendimentos, mas também pensa seu entorno. Bairros planejados com este conceito, por exemplo, já são realidade. Eles integram residências, áreas verdes, comércio, serviços, lazer e espaços de convivência.



O Litoral Norte é uma das regiões mais prósperas para a atividade imobiliária. E o futuro do setor na região está conectado à demanda efervescente por moradia fixa perto da água e da natureza. Em um cenário no qual o bem-estar ganha espaço nas decisões de compra, o luxo está em cidades funcionais conectadas à paisagem local. O objetivo, agora, é desenvolver construções que contribuam para a evolução mais ordenada da cidade, valorizando o que o litoral oferece de melhor.



CEOs da Bloque Urbanizadora e R Dimer Incorporadora