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CapaOpiniãoArtigo

Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 17:45

A meritocracia exige mais das mulheres?

Priscila Schapke, sócia e headhunter na Evermonte Executive & Board Search

Priscila Schapke, sócia e headhunter na Evermonte Executive & Board Search

EVERMONTE/DIVULGAÇÃO/JC
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Priscila Schapke
Priscila Schapke 

A meritocracia corporativa parte da ideia de que os melhores profissionais chegam mais longe a partir dos seus resultados e do seu próprio desempenho. Mas, quando observamos a trajetória de mulheres em posições de liderança, me pergunto: será que os critérios são realmente os mesmos para todos?

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